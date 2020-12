Dies sind die neuen Funktionen – weitere Geräte werden in den kommenden Wochen hinzugefügt

Samsung hat vor kurzem mit dem Vertrieb begonnen Android 11 für die Smartphones der S20-Serie. Seit langem testen sie den “Aufsatz” in der Beta Eine Benutzeroberfläche 3.0, mit dem Sie die Android-Oberfläche abdecken, folgt nun die Verteilung an die Massen. Hier beginnen Sie schrittweise mit der Verteilung in den nächsten Wochen. “In den kommenden Wochen” man möchte Halten Sie auch Android 11 für das Galaxy Note 10, das Z Fold 2, das Z Flip, das Note 10, das Fold und die S10-Serie bereit. Die Geräte der A-Serie werden in der ersten Hälfte des Jahres 2021 aktualisiert. Grund genug, sich einige spezifische Funktionen und Innovationen von One UI 3.0 anzusehen.

In Bezug auf das Design hat die neue One-UI-Oberfläche erneut einige Neuerungen vorgenommen: Sie haben am Start- und Sperrbildschirm sowie an den Benachrichtigungen und dem Quick Panel gearbeitet. Die vorherige (unter One UI 2) sah links so aus, rechts sehen Sie die neue Oberfläche:

Neue Effekte und Animationen finden aber auch Eingang in One UI 3.0. Das Ziel: ein „organisierter, sauberer“ Homescreen. Darüber hinaus möchten sie den Betrieb mit überarbeitetem haptischem Feedback unterstützen.

Die Widgets auf dem Sperrbildschirm wurden ebenfalls neu gestaltet: Neben wichtigen Informationen zu Benachrichtigungen und Kalenderereignissen bieten sie beispielsweise die Möglichkeit, Musik zu steuern.

Trotz des aktuellen Trends zur Videotelefonie möchten die Menschen helfen: KI-unterstützter Zoom sowie verbesserter Autofokus und Belichtung sollten das Erlebnis verbessern.

Darüber hinaus haben Sie alle Arten von „digitalem Wohlbefinden“ parat, die über das hinausgehen, was Google im „Standardpaket“ für Android bietet. Dies beinhaltet eine detaillierte Liste der Displaynutzung und einen “Schlafenszeitmodus”:

