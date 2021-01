Dobbs schließt sich dem NASA-Astronauten an, um STEM-Fragen zu beantworten

Steelers Quarterback Josh Dobbs wird sich dem NASA-Astronautenkommandanten Victor Glover über Zoom von der Internationalen Raumstation (ISS) anschließen, um Fragen von MINT-Studenten zu beantworten. Der Earth-Space Call wird am Freitag, den 15. Januar, um 9:50 Uhr EST live im NASA-Fernsehen und auf der Website der Agentur ausgestrahlt. Die direkte Verbindung der Schüler mit Astronauten an Bord der Raumstation bietet einzigartige und authentische Erfahrungen, die das Lernen, die Leistung und das Interesse der Schüler an MINT verbessern sollen.

Dobbs, ein Absolvent der Universität von Tennessee mit einem Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik, wurde von den Steelers in der vierten Runde (insgesamt 135.) des NFL Draft 2017 ausgewählt. Er verbrachte die Saison 2019 mit den Jacksonville Jaguars, bevor er zu wechselte Rückkehr zu den Steelers im Jahr 2020. Dobbs erhielt den Torchbearer Award 2017, die höchste Auszeichnung, die einem Studenten in Tennessee verliehen wurde. Er hat seinen Abschluss während seiner gesamten NFL-Karriere weiterhin sinnvoll eingesetzt und ein externes Programm mit abgeschlossen globaler Luft- und Raumfahrthersteller Pratt & Whitney und NASA in der Nebensaison.