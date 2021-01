Gerücht: Pokémon Diamond and Pearl-Remakes werden nächsten Monat für Switch veröffentlicht

Nächsten Monat, am 27. Februar, sind 25 Jahre vergangen, seit die ursprünglichen Pokémon Game Boy-Titel veröffentlicht wurden.

Es steht auch im Einklang mit dem „Pokémon-Tag“, und wie üblich wird es wahrscheinlich eine spezielle Präsentation geben, die dazu passt. Was können Trainer auf der ganzen Welt erwarten, wenn es große Ankündigungen gibt?

Laut der spanischen Fanseite Centro Pokémon haben mit dem Projekt vertraute Quellen Remakes von DS-Titeln bestätigt Pokémon Diamant und Perle sind in der Entwicklung und werden nächsten Monat bekannt gegeben. Hier ist eine grobe Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von Google:

“Pokémon Center kann bestätigen, dass laut unternehmensnahen Quellen Remakes von Pokémon Diamond und Pokémon Pearl, die ursprünglich 2006 für den Nintendo DS veröffentlicht wurden, für den Nintendo Switch entwickelt werden.”

Diese neuen Versionen anscheinend Gewohnheit sei wie die Pokémon: Lass uns gehen Spiele, die 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht wurden und den ursprünglichen DS-Versionen von 2006 näher kommen werden.

Insider-Pokémon Viele – Wer ist auch der Webmaster von Pokekalos – unterstützte diese letzten Aussagen. Vor ein paar Tagen haben sie auch erwähnt, wie ein Pokémon Direct wird nächsten Monat stattfinden.

Möchten Sie zu Diamond and Pearl on the Switch zurückkehren? Hinterlasse unten einen Kommentar.