2020 war für uns alle und für die meisten Athleten ein kompliziertes Jahr, aber die Nummer 3 der Welt Dominique thiem kann nicht ganz dasselbe sagen. Für Dominic war es wahrscheinlich das Jahr der Weihe, als er vor einigen Monaten in Flushing Meadows nach einem großartigen Comeback gegen Alexander Zverev, seinem ersten Karriere-Grand-Slam-Titel, im Finale gewann.

Dann die letzten beiden im ATP-Finale und die Top 3 der Welt in der ATP-Rangliste, zusätzlich zu der Tatsache, dass er wahrscheinlich als der erste echte Erbe der Großen Drei gilt, vielleicht bereit, an einem Tag ihr Zepter zu holen. Aber Thiem hat auch in dieser seltsamen Jahreszeit Liebe gefunden.

In diesen Tagen hat der österreichische Athlet tatsächlich die Beziehung zum jüngsten Gewinner von Let’s Dance 2020 offiziell gemacht. Lili Paul-Roncalli.

Wer ist Dominic Thiems neue Freundin?

Bekannter ist jedoch diese neue Freundin des österreichischen Tennisspielers.

Lili-Paul Roncalli ist die Tochter des österreichischen Zirkusdirektors Bernhard Paul und Lili selbst war Zirkusartistin. Jetzt wird der 22-Jährige auch an den Ständen von Dominic Thiem in den verschiedenen Turnieren teilnehmen, obwohl gesagt werden muss, dass die beiden erst vor kurzem miteinander ausgehen. Wo Dominic Thiem in der Vergangenheit den Spieler datiert hat Tennisspielerin Kristina Mladenovic, aber nach ihrem vollen Sportplan gingen die beiden getrennte Wege.

Jetzt beginnt Dominic Thiems 2021 mit dieser neuen guten Nachricht: Nach mehreren Fotos, die zu Gerüchten führten, war es Thiem selbst, der diese süße und gute Nachricht verbreitete, aber nicht viel darüber sagte. Sein Privatleben war ihm immer sehr kalt.

Thiem sagte: “Die letzten Wochen waren sehr gut, aber alles ist völlig neu. Im Moment möchte ich nichts anderes dazu sagen.” Dominic Thiem ist gerade nach Australien gereist, wo er einige Wochen unter Quarantäne gestellt wird, bevor er offiziell in die neue Saison startet.

Die größten Tennisstars der Welt wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Serena Williams, Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Simona Halep und alle anderen werden zu den nächsten Australian Open 2021 zurückkehren Melbourne. ab dem 8. Februar.

Roger Federer wird voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März zur Freude seiner Fans auf den Platz zurückkehren, nachdem er erklärt hat, dass er den Australian Slam nicht spielen wird.