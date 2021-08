Dieser 14-Dollar-Handtuchtaucher dient gleichzeitig als platzsparender Reisetipp

Ob Sie mit dem Tauchsport vertraut sind oder nicht, Sie haben wahrscheinlich diese kleinen Handtücher gesehen, die olympische Taucher oft tragen und über ihre Schultern werfen. Sie haben sich vielleicht sogar gefragt: “Was ist das für ein kleines Handtuch?” aber nie wirklich gegoogelt, was in diesem Fall ein shammy genannt wird. Es ist ein ultraschnell trocknendes Handtuch Taucher haben die Angewohnheit, sich zwischen ihren Tauchgängen so schnell wie möglich abzutrocknen. Es ist wichtig, dass sie jede noch so kleine Wassermenge abtrocknen, damit ihre Hände bei Tauchgängen, einschließlich Flips und Tucks, nicht aus dem Griff an den Beinen rutschen.