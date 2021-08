Leicester verpflichtet den österreichischen Liga-Torschützenkönig Patson Daka

1 von 2

DATEI – Auf diesem Dateifoto vom Mittwoch, 9. Dezember 2020, läuft Salzburgs Patson Daka mit dem Ball während des Champions League-Gruppe A-Fußballspiels gegen Atletico Madrid in Salzburg, Österreich. Premier League Leicester hat den 22-jährigen Stürmer Patson Daka von Red Bull Salzburg mit einem Fünfjahresvertrag ab Donnerstag, 1. Juli 2021, verpflichtet, nachdem der Sambia-Nationalspieler in der vergangenen Saison die österreichische Liga in der Torschützenliste anführte. (AP-Foto / Andreas Schaad, DATEI)