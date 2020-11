Diese Völker sind seit vielen Jahren an Coronavirus-Forscher angepasst

Verwendung der Methode zur Zählung von Proteingenerationen Forscher stellten festdass die Anpassung der Bewohner der Region an Coronavirus-Infektionen vor 25.000 Jahren begann.

Proteome aus verschiedenen menschlichen Populationen

Im Laufe der Evolution hat sich die Zusammensetzung der Proteine ​​in jeder menschlichen Bevölkerung verändert. Da Proteine ​​physisch mit Viren interagieren, die in den Körper eindringen, bleiben sie nach jeder Virusepidemie bestehen Proteinedas für einen bestimmten Erreger Spezifisch sind im Proteom der Bevölkerung erhalten.

Forscher der University of Adelaide in Australien, der Australian National University und der University of Arizona in den USA untersuchten das Proteom von 26 verschiedene Bevölkerungsgruppen aus fünf Kontinenten und ausgewählte Proteine, die stark mit Coronaviren interagieren (CoV-VIP, virusinteragierende Proteine) – solche, die an der Immunität beteiligt sind oder von Viren zum Einfangen von Besitzerzellen verwendet werden.

Virusepidemien

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Stämme von Coronaviren drei Hauptausbrüche Ursachen: Schweres akutes respiratorisches Syndrom Sars in China im Jahr 2002, nahöstliches respiratorisches Syndrom Mers in Saudi-Arabien im Jahr 2013 und die aktuelle Covid-19-Pandemie.

Es ist bekannt, dass Virusepidemien im Laufe der Menschheitsgeschichte regelmäßig aufgetreten sind. Moderne Forschungsmethoden ermöglichen es herauszufinden, um welche Art von Virus es sich handelt und welche Spuren es im erblichen biologischen Gedächtnis von Populationen hinterlassen hat.

Bildung einer erblichen Immunität

Wissenschaftler haben bei Ostasiaten fanden einen einzigartigen Satz von 42 CoV-VIPs, die gegen Coronavirus und gegen diese Gruppe von Krankheitserregern spezifisch sind dreimal aktiver wirken als andere Proteine.

Die Autoren schätzten das Alter der ältesten CoV-VIPs auf 900 Generationen. In Jahre übersetzt bedeutet dies, dass die adaptive Reaktion auf Coronavirus, das sich in der Evolution von Proteinen widerspiegelt, trat vor etwa 25.000 Jahren erstmals in der Bevölkerung der Region auf und aktualisierte sich dann mehrmals.

Laut den Autoren der Studie traten in diesem Teil der Welt vor 25.000 bis 5.000 Jahren regelmäßig Epidemien von Coronavirus-Infektionen auf, wodurch sich in der Bevölkerung eine gewisse erbliche Epidemie entwickelt hat Immunität hatte sich gebildet.

„Unsere Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, evolutionäre genomische Methoden in standardmäßige medizinische Forschungsprotokolle aufzunehmen. Durch die Aufdeckung der „Persönlichkeiten“ antiker pathogener Feinde verbessern diese Methoden die Fähigkeit von Wissenschaftlern, zukünftige Epidemien vorherzusagen und sie so zu verhindern “, betonen die Forscher in ihrem Artikel.

Entwicklung einer epidemiologischen Strategie erforderlich

Die Autoren hoffen, dass die Populationsunterschiede, die sie im Zusammenhang mit der neuen Coronavirus-Infektion festgestellt haben, dazu beitragen werden, eine korrekte festzustellen epidemiologisch Strategie entwickeln, Impfstoffverteilung verwalten und Behandlungsmethoden anpassen.

