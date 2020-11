Sieg gegen den letztjährigen Sieger – Nadal kämpft sich bis ins Halbfinale vor

Rafael Nadal steht im Halbfinale des ATP-Finales. Der Spanier hatte seine Probleme gegen den letztjährigen Sieger Tsitsipas erst im zweiten Satz und entschied das Spiel zu Recht für sich.

Rafael Nadal hat seine Chance auf den ersten Titel am Ende der Saison der Tennistour behalten. Der 13-fache French Open-Meister erreichte das Halbfinale beim ATP-Finale in London mit einem 6: 4, 4: 6, 6: 2 gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Dort trifft Nadal den Russen Daniil Medwedew. Für den letztjährigen Sieger Tsitsipas ist die Saison nach der Niederlage vorbei.

Kämpfe am Freitag Alexander Zverev in der Vorrunde Finale gegen Novak Djokovic auch über den Einstieg ins Halbfinale (15 Uhr, im Live-Ticker auf t-online). Dort wartet der Österreicher Dominic Thiem.

++ Tsitsipas gegen Nadal: Der Live-Ticker zum Lesen ++

Dritter Satz



4: 6, 6: 4, 2: 6 – Das ist es! Nadal behält sein Service-Spiel (trotz 0: 30-Rückstand), nutzt seinen zweiten Matchball, holt den dritten Satz, gewinnt das “Finale” gegen Tsitsipas und trifft am Samstag im Halbfinale auf Daniil Medwedew.

4: 6, 6: 4, 2: 5 – BRECHEN! Das ist es? Nadal hat zwei Pausenmöglichkeiten. nutzt die zweite und dient dazu, das Match zu gewinnen.

4: 6, 6: 4, 2: 4 – Aber nicht im sechsten Spiel. Das Spiel des Griechen ist zu fehlerhaft. Der 22-Jährige bringt Nadals externen Aufschlag in das Netzwerk. 2: 4.

4: 6, 6: 4, 2: 3 – Tsitsipas kann bei seinem eigenen Aufschlag wieder verkürzen. Aber er ist immer noch zurück und muss Nadal brechen.

4: 6, 6: 4, 1: 3 – Die Vorhand des Spaniers ist eine Kraft. Genau wie sein Aufschlag, mit dem er zum ersten Mal in diesem dritten Satz seinen Vorsprung ausbauen kann.

4: 6, 6: 4, 1: 2 – BRECHEN! Break Festival in London. Nadal nimmt Tsitsipas ‘Aufschlag auf Null (!) Und übernimmt erneut die Führung. Ein spannenderes Spiel als eine Pressekonferenz des Robert Koch Instituts …

4: 6, 6: 4, 1: 1 – BRECHEN! Wir geraten immer mehr in die Krise. Tsitipas zwingt Nadal um 30:30 in die Defensive und nutzt die Pausenchance – und nutzt diese, weil Nadal eine Rückhand ins Netz knallt.

4: 6, 6: 4, 0: 1 – BREAK! Der Grieche darf zuerst dienen und startet den dritten Satz, wie Nadal den zweiten beendet hat – mit einem doppelten Fehler. Insgesamt macht er zu viele Fehler, trifft eine leichte Vorhand und steht kurz vor seinem ersten Spiel. Ärgerlich für den Griechen.

Zweiter Satz

4: 6, 6: 4 – BREAK und Tsitsipas gewannen den Satz. Zum ersten Mal wird es für Nadal wirklich schwierig. Tsitsipas ist sehr unterschiedlich und arbeitet seine ersten beiden Breakballs im Match. Der Spanier wehrt den ersten mit einem Ball ab, der nicht leicht zu nehmen ist. Im zweiten macht Nadal seinen ersten doppelten Fehler im Match – und verliert damit den zweiten Satz

4: 6, 5: 4 – Aber nicht in der zweiten Runde. Der Mann aus Athen dient gut, zeigt keine Nerven und hält sein Dienstspiel auf Null.

4: 6, 4: 4 – Pooh, Nadal schlägt ein Ass mit 30: 0 – mit seinem zweiten Aufschlag. Und was macht er um 40: 0? Das gleiche! So sieht Vertrauen aus. 4: 4 folgte die Pause in der ersten Runde …

4: 6, 4: 3 – Tsitsipas kann tief durchatmen, bringt sein Spiel durch. Aber er muss sich etwas einfallen lassen, sonst ist es für ihn nach der Vorrunde vorbei. Der Sieger dieses Duells trifft im Halbfinale auf den Russen Daniil Medwedew.

4: 6, 3: 3 – Zu gut. Nadal. Ist. Zu. Gut. 3: 3 gleicht der Gewinner der French Open 2020 aus.

4: 6, 3: 2 – Der Vorjahressieger präsentiert erneut. Alles nacheinander.

4: 6, 2: 2 – Aber es kommt nichts heraus. Nadal gibt keine Punkte mehr auf und nimmt das 2: 2 mit einem Slice an der Seitenlinie.

4: 6, 2: 1 – Tsitsipas nimmt das nächste Spiel auf eigene Faust, ohne Punkte zu verlieren. Aber er MUSS irgendwann Nadal brechen, sonst hat er keine Chance auf das Halbfinale.

4: 6, 1: 1 – Nun, Nadal macht keine Fehler. Wie in der ersten Runde beendet der 34-Jährige sein erstes Spiel. Tsitsipas kommt hier nicht einmal einer Pausenchance nahe.

4: 6, 1: 0 – Tsitsipas hat wieder Probleme. Der Grieche spielt nicht schlecht, aber Nadal ist besser. Tsitsipas setzt eine Hinterkante hinter die Grundlinie, was in der zweiten Runde zum ersten Breakball für Nadal führt – aber er kann ihn abwehren und das erste Spiel sichern. Was macht Nadal?

So ging der erste Satz:



Schlusssatz 1: Nadal hat die Führung verdient. Tsitsipas startete stark, wurde aber im Vergleich zum Spanier zu oft zurückgelassen. Eine von drei Breakchancen reichte aus, damit die Nummer zwei der Welt den ersten Satz verdient.

4: 6 – Die Pause kam zum perfekten Zeitpunkt. Nadal ist in einer unglaublich guten Form, macht nur wenige Fehler und verdient den ersten Satz um 30:30 mit zwei Assen.

4: 5 – BREAK! Wieder wird es eng für Tsitsipas. Um 30:30 schlägt der Grieche eine Rückhand ins Netz. Diesem kleinen Fehler folgt sein erster Doppelfehler, der für Nadal die Pause und die Führung bedeutet.

4: 4 – Nadal musste nur dreimal über den zweiten Aufschlag gehen – stark von Nadal, der sich hier überhaupt nicht über seine verpassten Pausen zu ärgern scheint.

4: 3 – Oh, ein doppelter Fehler. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Aber darauf folgt das vierte Ass von Tsitsipas. Trotzdem: Der 22-Jährige wackelt zum ersten Mal. Nadal dominiert die Rallyes und hat die ersten beiden Breakchancen des Spiels. Der Grieche bleibt standhaft, wehrt beide ab und nimmt das Spiel. Atme tief ein für den in Position 6.

3: 3 – Um 15:15 Uhr setzt Nadal eine Vorhand auf die Linie. Ein wichtiger Punkt, sonst wäre es vielleicht zum ersten Mal schwierig geworden. Also ist alles in Ordnung.

3: 2 – Die Spiele dauern nicht lange, da beide Spieler das Kommando über ihren Aufschlag haben. Noch ist kein Spiel über das Debüt gegangen. Der sechste auch?

2: 2 – Tolles Level zu Beginn des Spiels. Beide Spieler können sich auf ihren ersten Aufschlag verlassen. Tsitsipas ‘Rückhand-Langleine endet für Nadal um 40:15 Uhr leicht außerhalb der Grenzen, sodass der Mallorquiner den Ausgleich erzielen kann.

2: 1 – Tsitsipas ist auch hier stark. Er profitiert von einem leichten Fehler von Nadal bei 40: 0 und bringt sein zweites Spiel ebenfalls auf Null.

1: 1 – Nadal schafft es leicht, sein erstes Service-Spiel auf Null zu bringen.

1: 0 – Nadal macht den ersten Punkt, aber der Grieche bleibt ruhig, erzielt vier Punkte in Folge und gewinnt das erste Spiel mit einem fantastischen Rückhand-Slice. Starker Start.

21:37 Uhr: Und das Spiel beginnt. Tsitsipas ist der erste, der dient.

21.30 Uhr: Beide Spieler sind bereits draußen und machen sich vertraut. Gleich geht es los.

21.20 Uhr: Übrigens: 2018 gewann ein gewisser Alexander Zverev in London den Titel. Der Deutsche besiegte Novak Djokovic in zwei Sätzen und feierte den bislang größten Erfolg seiner Karriere – zusätzlich zum diesjährigen Erreichen der US Open.

21.10 Uhr: Im vergangenen Jahr gewann der 22-Jährige den Titel bei diesem Turnier. Und 2020?

21 Uhr: Willkommen zum Finale des Halbfinales des ATP-Finales zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas.