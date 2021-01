Diese Polizeigewerkschaft hat 8 Mitglieder suspendiert. Sieben sind schwarz.

“Sie wurden unter Suffern und Halstead bevorzugt behandelt”, sagte er.

Herr Halstead wies diese Behauptung als unbegründet zurück. Er sagte, dass alle Beförderungen gewonnen wurden und auf Erfahrung und Testergebnissen beruhten.

“Chief Suffern hat versucht, dem Ministerium ein Gefühl der Disziplin zu vermitteln, und dies wird nachdrücklich abgelehnt”, sagte Halstead, der am 1. Dezember nach 27 Jahren im Ministerium für das, was er getan hat, in den Ruhestand trat. soll persönliche Gründe sein.

Chef Suffern lehnte einen Kommentar ab.

An einem vergangenen Samstag marschierten ein Dutzend Demonstranten wie in den meisten Wochen hinter einem SUV durch Englewood und spielten eine Mischung aus Gospelmusik und Gesang. “RuhmAus dem Soundtrack von “Selma”.

Reverend Preston Thompson, leitender Pastor der Englewood Ebenezer Baptist Church, sagte, die Polizei habe vergessen, dass es ihre Aufgabe sei, “zu schützen und zu dienen”.

“Das gesamte System ist isoliert, um sein eigenes zu schützen”, sagte Thompson. „Wir müssen dagegen ankämpfen. Sie werden sich nicht selbst überprüfen und deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir kommen und unsere eigenen schützen. ”

Bürgermeister Wildes, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt, der an mehr als einem Dutzend Demonstrationen der Black Lives Matter in Englewood teilgenommen hat, glaubt, dass jeder der 72 Polizeibeamten der Stadt sich einzeln für die Öffentlichkeit einsetzt .

“Es gibt keinen einzigen Offizier, der sich nicht der Gefahr stellen würde, jemanden zu retten und einem Bewohner zu helfen”, sagte er.

“Aber für mich”, fügte er hinzu, “ist es wirklich die Aufgabe für 2021, dafür zu sorgen, dass die Stadtführung diese Abteilung verbessert.”

Lauren Hard trug zur Berichterstattung bei.