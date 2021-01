Apple Fitness + Bewertungen | Engadget

Dies ist etwas, was Sie bei den Diensten von Fitbit und Samsung nicht finden werden, die neben ihren tragbaren Geräten auch Trainingsinhalte anbieten. Ähnlich wie Fitness +, Fitbit Prämie kostet 10 USD pro Monat und beinhaltet ein Trainerprogramm mit einfachen Übungsvideos und Anleitungen zu Ernährung, Schlaf und Meditation. Samsung Health ist kostenlos und Sie können seine Workouts auch auf Samsung-Fernsehern spielen, aber Der größte Teil des Inhalts stammt von Dritten. Apples härteste Konkurrenz mag Peloton sein, aber es ist teurer bei 13 $ pro Monat. Um ähnliche Messungen auf dem Bildschirm zu erhalten, müssen Sie für eines der Laufbänder oder Fahrräder des Unternehmens mehr als 2.000 US-Dollar zahlen – zu diesem Zeitpunkt steigt die monatliche Gebühr auf 40 US-Dollar. (Das günstigste Abonnement ist für Personen geboren eigene Firmenübungsgeräte.)

Apple übertrifft die Konkurrenz bei der Uhrenintegration leicht, aber das allein macht keinen Fitnessdienst aus. Die Qualität des Trainings selbst ist ein wichtiger Faktor. Fitness + bietet eine Reihe von Aktivitäten, darunter Yoga, Tanzen, Kernübungen, Krafttraining, Intervalle mit hoher Intensität, Laufen auf dem Laufband, Rudern und Indoor Cycling Zugang zu den entsprechenden Maschinen haben. Es gibt auch einen Einführungsabschnitt für Anfänger, um sie mit den Grundlagen wie der richtigen Form oder der richtigen Einstellung Ihres Rudergeräts vertraut zu machen. Der Rest der Videos ist zwischen fünf und 45 Minuten lang. Während Sie nach Trainer, Musik, Dauer und Aktivität suchen können, können Sie nicht nach Schwierigkeitsgrad filtern.

Ich war überrascht, als ich ein Video auswählte, das auf der Art der Musik basiert, selbst bei nicht tanzenden Workouts. Ich entschied mich für eine Kernsitzung ohne Präferenz für einen Trainer und stützte meine Entscheidung ausschließlich darauf, dass sie optimistische Hymnen spielte. Wenn Sie ein Training finden, das Ihnen gefällt, können Sie es auf Ihrem iPhone speichern, aber diese Option war auf Apple TV nicht verfügbar.

Apfel

Ehrlich gesagt scheinen alle Workouts auf Fitness + auf Anfänger ausgerichtet zu sein. Apple sagt auf seiner Website, dass der Dienst “für alle erstellt wurde, vom Anfänger bis zum Experten” und dass alle Videos Bearbeitungen für alle Schwierigkeitsgrade bieten. Während ich es theoretisch mag, war in der Praxis keines der Yoga-Videos anregend genug. Ich habe zwei 45-minütige Videos und ein paar kürzere Optionen ausprobiert und festgestellt, dass mir die schwierigsten Posen und Einstellungen aus meinem regulären Unterricht fehlen.

Ich fand die Tanzstunden auch ziemlich einfach, obwohl sie meine Herzfrequenz erhöhten. Die Workouts, die ich am schwierigsten fand, waren HIIT und der Kern. Yoga wird oft als wenig intensiv und fast entspannend empfunden, ist es aber wirklich nicht. Die Auswahl auf Fitness + setzt diesen Mythos jedoch nur fort.

Abgesehen davon habe ich nicht viele Beschwerden über das Training selbst. Jeder Trainer, den ich getroffen habe, war sehr freundlich. Trainer erscheinen auch in Videos voneinander, die die Führung unterstützen und sich als Beispiele für Modifikationen ausgeben. Diese Cameos machen Spaß – ich habe es geliebt, meinen Lieblingstanztrainer LaShawn zum Beispiel in einer Yoga-Sitzung zu sehen. Ich fand es auch interessant, einen Experten in einer Kategorie in Videos zu sehen, in denen er neuer sein könnte.

Apfel

Die Trainer verwendeten auch die amerikanische Gebärdensprache (American Sign Language, ASL), um Benutzer aufzunehmen, die möglicherweise taub oder schwerhörig sind. Am Ende vieler Workouts, die ich ausprobiert habe, haben die Trainer zum Beispiel „Danke“ unterschrieben. Es ist eine gute Idee, obwohl ich denke, dass mehr getan werden könnte. Bei einigen Workouts wie Yoga verlieren Sie möglicherweise den Bildschirm in Posen wie einer Hunde- oder Kinderpose aus den Augen. Diese Situationen machen es Menschen mit Hörverlust schwer zu wissen, wann sie sich bewegen oder aufstehen müssen. Etwas so Einfaches wie ein haptisches Signal auf der Uhr könnte Fitness + viel zugänglicher machen.

Inklusion ist wichtig, und mit Fitness + bemüht sich Apple, Neulinge in der Welt des Heimtrainings willkommen zu heißen. Es könnte aber auch besser sein, fortgeschrittene und fortgeschrittene Benutzer einzubeziehen. Mit der Zeit werden sich Anfänger verbessern und schnell feststellen, dass Fitness + nicht mehr schwierig genug ist. Zumindest ist das Problem ziemlich einfach zu lösen – Apple kann im Laufe der Zeit problemlos weitere Videos mit größeren Schwierigkeiten hinzufügen. Die gute Nachricht ist, dass Fitness + mit seiner exzellenten Technologie den Grundstein für einen zufriedenstellenden Service gelegt hat, der mit seinen Nutzern wachsen kann.