Woher kommt das Coronavirus? Es ist klar, dass es von Fledermäusen abstammt, aber die Übertragung auf den Menschen verwirrt immer noch die Wissenschaft. Viele halten es daher für möglich, dass das Virus aus einem Labor entkommen ist.

Fast ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie in China bleiben viele Fragen zum Coronavirus offen. Eine internationale WHO-Mission hat kürzlich mit chinesischen Wissenschaftlern gesprochen und hofft, in Kürze vor Ort forschen zu können. Da wir immer noch nicht wissen, welches Tier das Virus auf den Menschen übertragen hat, vermuten immer mehr Wissenschaftler einen Laborunfall.

Leck in einem Labor

In einem Artikel in der aktuellen Ausgabe von Medizin / Wissenschaft Französische Wissenschaftler erklären, dass es immer noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Virus aus dem chinesischen P4-Labor in Wuhan stammt.

Auch wenn die Forscher dies zunächst nicht annehmen, darf diese Möglichkeit bei den Untersuchungen nicht außer Acht gelassen werden. Nach Experimenten mit Mutationen im Virus könnte ein entsprechender Unfall aufgetreten sein. Der Bioinformatiker Jacques Van Helden erklärt dem SenderEuropa 1dass diese Art von Experiment eine gängige Praxis ist:

Bei dieser Art von Experiment soll die Virulenz oder Pathogenität eines Virusstamms erhöht werden, um deren Mechanismen verstehen zu können und möglicherweise Mutationen zu verhindern, die auf natürliche Weise auftreten können. Dies schafft jedoch auch Stämme, die selbst endemisch werden können, wenn sie ausbrechen.

Ein verdächtiger Zufall

Das Wuhan Virology Laboratory befasste sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs mit der Frage der Übertragungsgrenzen zwischen Arten. Vor allem auch der Wissenschaftler Shi Zhengli Batwoman genannt, die auf Fledermäuse spezialisiert ist. Ein Zufall, der Zweifel in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aufkommen lässt.

Aber wie ist der Virus dann aus dem Labor entkommen? Derzeit gibt es keine plausible Antwort auf diese Frage, aber es ist bereits in der Vergangenheit vorgekommen, dass Viren aus Laboratorien “ausgebrochen” sind, ohne notwendigerweise eine Pandemie auszulösen. Das Labor in Wuhan und Shi Zhengli weist jedoch weiterhin alle Anschuldigungen zurück.

Der Pangolin ist wahrscheinlich doch unschuldig

Der Hauptverdacht liegt nach wie vor in der sogenannten Zoonose, bei der ein Virus tierischen Ursprungs auf den Menschen übertragen werden kann. Das Coronavirus, mit dem wir heute zu kämpfen haben, trat zuerst bei Fledermäusen auf, aber sie hätten es nicht direkt auf Menschen übertragen können. Aber welches Tier bildet dann das fehlende Glied in der Übertragungskette?

Anfangs gab es viel Verdacht auf Pangolin, aber nach zahlreichen Untersuchungen haben die Wissenschaftler diese These weitgehend fallen gelassen.

Ein neuer Verdächtiger

Inzwischen gibt es jedoch bereits einen neuen Verdächtigen: den Maderhund. Das Tier zeichnet sich dadurch aus, dass es den Kopf eines Waschbären und den Körper eines Hundes hat. In China und Südostasien wird es hauptsächlich für sein Fell gezüchtet. Eine entsprechende Zuchtanlage wurde möglicherweise von einer Fledermaus infiziert.

Chinesischen Wissenschaftlern ist es bereits gelungen, das Tier ohne weiteres mit dem Virus zu infizieren, weshalb es durchaus möglich ist, dass der Waschbärhund ein Zwischenwirt ist. Gegenüber von Frankreich-Info erklärt der Biologe Serge Morand:

In Südostasien ist die Sterblichkeitsrate signifikant niedriger, da das Coronavirus von dort stammt. Es gibt die These, dass sich das Virus dort unauffällig über die Bevölkerung ausbreitet und somit zur Immunität führt. Es ist durchaus möglich, dass dieses Coronavirus seit Monaten oder Jahren in den kleinen Zuchtanlagen verbreitet ist und auf Menschen übertragen wurde.

Dann reicht es aus, wenn das Virus in eine große Stadt gelangt, in der es nicht so häufig vorkommt wie auf dem Land und in der sich die Bevölkerung aufgrund von Luftverschmutzung, Diabetes, Fettleibigkeit und zahlreichen anderen Risikofaktoren eher explosionsartig ausbreitet.

Nerzschlachtung in Dänemark

Dänemark kündigte kürzlich an, 15 Millionen Nerze zu schlachten, nachdem festgestellt wurde, dass die Tiere auf den Farmen mit einer Mutation von SARS-CoV-2 infiziert waren.

Umso wichtiger ist es, den tatsächlichen Ursprung des Virus so schnell wie möglich herauszufinden