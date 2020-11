Der letzte DFB-Gegner ist sicher: Deutschland wird bei EM gegen Ungarn spielen

Ungarn hat das Ticket für das Finale der Europameisterschaft in den Playoffs gekauft und trifft unter anderem auf Deutschland. Nordmakedonien ist zum ersten Mal dabei, Schottlands Fluch endet.

Im Finale A war Ungarn am Donnerstag (12. November 2020) bis kurz vor Spielende gegen Island im Rückstand und gewann immer noch in einer dramatischen Endphase. Gylfi Sigurdsson (11. Minute) gab Island die Führung, aber Loic Nego (88.) und Dominik Szoboszlai (90. + 2) drehten das Spiel zugunsten von Ungarn.

Im kommenden Sommer wird Ungarn zum vierten Mal an einem Finale der Europameisterschaft teilnehmen. In der Gruppe F ist Ungarn der letzte Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrunde am 23. Juni in München. Zuvor muss sich die Mannschaft um Torhüter Peter Gulacsi, der bei der Gegentreffer von Sigurdsson einen Fehler gemacht hatte, mit Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich auseinandersetzen.

Das Ende des schottischen Fluches

Im Finale der Playoffs C schlug Schottland Serbien im Elfmeterschießen mit 5: 4. Zuerst verwandelte Kenny McLean den fünften Elfmeter für Schottland, dann scheiterte der Serbe Aleksandar Mitrovic im fünften Versuch. Damit endet auch Schottlands Fluch der Endrunde: Als Sie das letzte Mal an der Weltmeisterschaft 1998 teilgenommen haben, waren Sie immer Zuschauer bei großen Turnieren.

Als Belohnung warten beim Finale der Europameisterschaft Duelle mit Kroatien, der Tschechischen Republik und dem Erzrivalen England.

Die Slowakei setzt sich gegen Nordirland durch

Die Slowakei hat sich ebenfalls für das Finale qualifiziert – zum zweiten Mal in Folge. Die Slowaken mit den Bundesligaspielern Peter Pekarik (Hertha BSC) und Ondrej Duda (1. FC Köln) gewannen nach Verlängerung in Nordirland 2: 1 (1: 1, 1: 0) und trafen in der EM-Gruppe E, Schweden und Polen auf Spanien . Juraj Kucka (17.) und Michal Duris (110.) sicherten sich den Sieg.

Premiere für Nordmakedonien

Im Playoff-Finale D setzte sich Nordmakedonien, Nummer 65 der Weltrangliste, am Donnerstagabend in Tiflis mit 1: 0 (0: 0) gegen Georgien durch. Der 37-jährige Goran Pandev vom italienischen Erstligisten FC Genoa erzielte das Siegtor (56. Minute) und sicherte damit erstmals die Teilnahme der “Red Lions” an einem großen Turnier.

Noch vor dem Spiel sagte Trainer Igor Angelowski: “Wir freuen uns, im Finale zu stehen – aber wir haben nicht vor, dort anzuhalten.” Anscheinend hatten seine Spieler genau zugehört, aber der Plan funktionierte. Bei der EURO (11. Juni bis 11. Juli 2021) wird Nordmakedonien in der Gruppe C gegen die Niederlande, die Ukraine und Österreich spielen.

Vor knapp einem Monat trafen sich die beiden Mannschaften in der C-League of the Nations League und hatten sich im zweiten Duell zum zweiten Mal 1: 1 getrennt. Im Halbfinale der Playoffs gewann Georgien 1: 0 gegen Weißrussland und Nordmazedonien 2: 1 gegen das Kosovo.

Die Gruppen auf einen Blick

Konzernbereich EURO 2020 Gruppe A (Rom / Baku) Gruppe B (St. Petersburg / Kopenhagen) Truthahn Dänemark Italien Finnland Wales Belgien Schweiz Russland Gruppe C (Amsterdam / Bukarest) Gruppe D (London / Glasgow) Niederlande England Ukraine Kroatien Österreich Schottland Nordmakedonien Tschechien Gruppe E (Bilbao / Dublin) Gruppe F (München / Budapest) Spanien Ungarn Schweden Portugal Polen Frankreich Slowakei Deutschland

Die: sportschau.de

Tagesschau24 berichtete am 13. November 2020 um 11:00 Uhr über dieses Thema