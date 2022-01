Die Welt eilt, um dem vom Tsunami heimgesuchten Tonga inmitten von Wasser- und Nahrungsmittelknappheit zu helfen | Tsunami-Nachrichten

Weitere Schiffe und Flugzeuge mit Hilfsgütern sollen in den kommenden Tagen in Tonga eintreffen, da die internationale Gemeinschaft auf dringende Hilferufe des pazifischen Inselstaates nach einem Vulkanausbruch und einem verheerenden Tsunami reagiert.

Ein neuseeländisches Seeunterstützungsschiff, HMNZS Aotearoa, das 250.000 Liter Wasser transportiert und 70.000 Liter pro Tag aus einer Entsalzungsanlage produzieren kann, soll am Freitag in Tonga eintreffen.

Die ersten Flüge aus Australien und Neuseeland landeten am Donnerstag in Tonga mit dringend benötigten Wasservorräten für sanitäre Einrichtungen und Hygiene sowie Unterkünften, Kommunikationsausrüstung und Generatoren.

Ein zweiter australischer Hilfsflug musste am Donnerstag wegen Problemen während des Fluges umkehren und wird nun heute erwartet, teilte das australische Hochkommissariat in Tonga auf Facebook mit.

Weitere Hilfe sei mit der HMAS Adelaide auf dem Weg von Brisbane unterwegs und werde nächste Woche in Tonga erwartet, sagte er.

Zwei japanische C-130H-Flugzeuge mit Hilfsgütern, darunter Wasser, verließen am Donnerstag ebenfalls den Luftwaffenstützpunkt Komaki in der Präfektur Aichi in Richtung Tonga und werden voraussichtlich am Freitag eintreffen.

Der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai brach am Samstag mit einer ohrenbetäubenden Explosion aus und löste Tsunamis aus, die Dörfer, Resorts und viele Gebäude zerstörten und die Kommunikation für die Nation mit rund 105.000 Einwohnern unterbrachen.

Mindestens drei Menschen sollen offiziell getötet worden sein, obwohl das wahre Ausmaß der Opfer aufgrund der eingeschränkten Kommunikation und des schwierigen Zugangs zu einigen der betroffenen Gebiete nicht sofort ermittelt werden konnte.

Die Asche bedeckte den Archipel und verdirbte einen Großteil seines Trinkwassers.

Der Sprecher der Vereinten Nationen, Stephane Dujarric, sagte auf einer Pressekonferenz, dass Tonga um Nothilfe gebeten habe und die Agentur in engem Kontakt mit den Behörden stehe.

„Bewertungsteams haben die meisten Teile des Landes erreicht, einschließlich abgelegener und isolierter Inseln“, sagte Dujarric.

„Wir sind nach wie vor ernsthaft besorgt über den Zugang zu Trinkwasser für 50.000 Menschen im ganzen Land. Die Wasserqualitätstests werden fortgesetzt und die meisten Menschen verlassen sich auf abgefülltes Wasser“, sagte er.

Hier ist eine Fortsetzung von @Planet Bilder im Vorfeld des massiven Ausbruchs von #Tonga (Bilder 1 bis 3) und nach der Eruption (Bild 4). Hunga Tonga und Hunga Ha’apai waren zwei getrennte Inseln, die miteinander verbunden waren, seit der Vulkan vor etwa 7 Jahren zwischen ihnen gewachsen ist. Sie werden wieder getrennt. pic.twitter.com/gnijplvteE -DR. Tanja Harrison (@tanyaofmars) 18. Januar 2022

Etwa 60.000 Menschen seien von Schäden an Ernten, Vieh und Fischereien aufgrund von Aschefall, Eindringen von Salzwasser und dem Potenzial für sauren Regen betroffen, sagte Dujarric.

Auch Treibstoffknappheit sei gemeldet worden, fügte er hinzu.

Die australische Außenministerin Marise Payne sagte am Freitag, dass auf Geldspenden an Tonga für sofortige humanitäre Hilfsgüter – Australien hat 1 Million Dollar gespendet – eine substanziellere Unterstützung für den Wiederaufbau folgen sollte.

Die Telefonverbindungen zwischen Tonga und der Außenwelt wurden am späten Mittwoch wiederhergestellt, obwohl die vollständige Wiederherstellung des Internetdienstes wahrscheinlich einen Monat oder länger dauern wird.

Tonganer nutzten die sozialen Medien, um Bilder der Tsunami-Zerstörung zu posten und über ihren Schock nach der massiven Explosion zu berichten.

Das Goddard Space Flight Center der NASA sagte, die Kraft des Ausbruchs werde auf das Äquivalent von 5 bis 10 Megatonnen TNT geschätzt, mehr als das 500-fache der Atombombe, die die Vereinigten Staaten am Ende der japanischen Stadt Hiroshima auf den Planeten abgeworfen hätten Zweiter Weltkrieg.