Sony sucht neue Partner für transformatives EV-Projekt – Führungskraft

Das Logo von Sony Corp ist während seiner Pressekonferenz in Tokio, Japan, am 1. November 2017 zu sehen. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Sony sucht Partner, um Autos in Unterhaltungsräume zu verwandeln

Transformation von Autos ähnlich dem Aufstieg von Smartphones

TOKIO, 21. Januar (Reuters) – Die Sony Group (6758.T) wird wahrscheinlich neue Technologiepartner zu ihrem Projekt für Elektrofahrzeuge (EV) hinzufügen, um ihr dabei zu helfen, ein Mobilitätsunternehmen zu schmieden, das Autos in Transportmaschinen in Unterhaltungsräume verwandelt, sagte ein Sony Exekutive. Reuters.

Die anhaltende Umstellung auf Elektroautos, die einfacher zu bauen sind als solche mit Verbrennungsmotor, ermöglicht neuen Marktteilnehmern den Einstieg in die Fahrzeugherstellung. Gleichzeitig wird erwartet, dass autonomes Fahren und 5G-Konnektivität die Automobilindustrie neu gestalten, indem sie Autos in mobile Plattformen für Informationen, Unterhaltung und gemeinsame Mobilitätsdienste verwandeln.

„Wir betrachten das Risiko, Elektrofahrzeuge zu ignorieren, als größer als die Herausforderung, die sie darstellen“, sagte Izumi Kawanishi, Senior Managing Director von Sony, der ein neues Sony Mobility-Geschäft leiten wird, in einem Interview. Die kommende Transformation von Autos sei in gewisser Weise ähnlich wie die Informationstechnologie Telefone in Smartphones verwandelte, fügte er hinzu.

Kenichiro Yoshida, CEO von Sony, kündigte diesen Monat auf der Technologiemesse CES in Las Vegas die Gründung von Sony Mobility an und deutete zum ersten Mal an, dass es versuchen werde, ein vor zwei Jahren gestartetes Entwicklungsprojekt für Elektrofahrzeuge in ein lukratives Geschäft umzuwandeln. Weiterlesen

Sony hat bisher zwei Prototypen mit einer Fabrik in Österreich gebaut, die dem kanadischen Autoteilehersteller Magna International (MG.TO) gehört, der auch Autos für Unternehmen wie BMW, Mercedes Benz und Toyota Motor Corp herstellt.

Weitere Mitglieder des in Europa ansässigen Projekts sind der deutsche Autoteilehersteller Bosch, das französische Automobiltechnologieunternehmen Valeo SE und das ungarische Start-up für selbstfahrende Fahrzeuge AImotive.

