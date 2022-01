Die Vereinigten Arabischen Emirate fangen während des Besuchs des israelischen Präsidenten eine ballistische Rakete ab

„Der Angriff hat keine Verluste verursacht. Die Überreste der ballistischen Rakete landeten außerhalb von Wohngebieten“, sagte das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate auf Twitter.

Es kommt nach einer Reihe von Angriffen auf die VAE in diesem Monat durch die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen.

Die Houthis starteten einen Drohnenangriff auf 17. Januar , bei dem drei ausländische Arbeiter in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, getötet wurden. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition, die gegen die Huthis kämpfte, reagierte mit Luftangriffen auf die jemenitische Hauptstadt, bei denen mindestens 12 Menschen getötet wurden.

Die Houthis haben erneut Raketen abgefeuert am 24. Januar , aber die VAE haben diese mit Unterstützung der Vereinigten Staaten abgefangen. Nach diesem Angriff warnte ein Houthi-Sprecher die Gruppe davor, „ihre Aktivitäten in der nächsten Phase auszuweiten“, und warnte ausländische Unternehmen, die VAE zu verlassen.

Der Angriff vom Montag fand während des laufenden Besuchs des israelischen Präsidenten Isaac Herzog in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Der Präsident und sein Gefolge seien nicht in Gefahr, und der Besuch werde voraussichtlich wie geplant fortgesetzt, sagte ein Sprecher des israelischen Präsidenten.

Am Sonntag traf sich Herzog mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, in Abu Dhabi und verurteilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur WAM der Vereinigten Arabischen Emirate Terroranschläge.

Später am Montag wird Herzog die Dubai Expo besuchen, bevor er nach Israel zurückkehrt.

Die VAE sind Mitglied der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die sich seit Jahren im Krieg mit den von Teheran unterstützten Houthi-Rebellen befindet, die einen Großteil des Jemen kontrollieren.

Die Offensive begann 2015, um die international anerkannte Regierung des Jemen wiederherzustellen, nachdem sie von den Houthis gestürzt worden war. Die Koalition hat ihre Angriffe in der vom Krieg heimgesuchten Nation nach den Houthi-Angriffen auf die VAE in diesem Monat intensiviert.

Im Jahr 2019 zogen die VAE die meisten ihrer Truppen aus dem Jemen ab, nachdem sie den Krieg privat für nicht gewinnbar gehalten hatten. Die Kampagne konnte die Rebellen nicht niederschlagen, forderte jedoch einen enormen humanitären Tribut, mit Tausenden von Jemeniten, die starben, unterernährt und weit verbreitet waren.

In jüngerer Zeit sind die VAE in den Konflikt zurückgekehrt und haben jemenitische Gruppen in Brennpunkten wie den ölreichen Provinzen Shabwa und Marib unterstützt.