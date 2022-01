Fond du Lac Blades gewinnen mit den USA Bronze in Österreich

das Grund des Blades Lake Das Synchronlaufprogramm kehrte am Sonntag, den 30. Januar nach Milwaukee zurück, um einen besonderen Erfolg zu feiern.

Das Team gewann Bronze bei einem internationalen Wettbewerb in Österreich mit Teams aus ganz Europa und den Vereinigten Staaten.

Sie vertraten das Team USA zusammen mit zwei anderen Teams.

Die Blades waren begeistert, die Bronzemedaille zu gewinnen.

„Ich bin wirklich stolz auf unser Team“, sagte ein Mitglied der Blades. „Wir sind gestern wirklich zusammengekommen, um unser langes Programm durchzuführen – das Beste, was wir in der ganzen Saison gemacht haben. Wir haben unsere Punktzahl um 11 Punkte verbessert, was im Sport viel ist.

Das Programm ist regional, mit Kindern von Green Bay bis Racine.

Sie planen, nach Colorado Springs zurückzukehren, um gegen andere Juniorenteams anzutreten.