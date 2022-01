Händler warnt PS5-Kunden vor Activision-Kauf für Xbox

Als Xbox Anfang dieses Monats seine Absicht bekannt gab, Activision Blizzard zu kaufen, führte dies zu vielen Spekulationen, was dies für PlayStation 5-Besitzer bedeuten könnte. Während Xbox-Chef Phil Spencer hat bereits die Absicht des Unternehmens bestätigt, Call of Duty auf PlayStation zu behalten, gibt es noch offene Fragen, wie das aussehen wird. Die französische Einzelhandelskette Cora ist sich bewusst, dass zukünftige Call of Duty-Spiele exklusiv für Xbox werden könnten, und hat offenbar eine Warnung an potenzielle PS5-Käufer in ihren Geschäften veröffentlicht. Ein Bild der Warnung wurde vom Benutzer @HazzadorGamin auf Twitter geteilt und übersetzt.

Der Tweet ist unten eingebettet zu finden.

Anscheinend haben einige Einzelhandelsgeschäfte auf der ganzen Welt damit begonnen, Hinweise für Kunden von Call of Duty aufzustellen. *Übersetzung – Hinweis für Gamer, Microsoft hat Activision gekauft! Wählen Sie Ihre Maschine sorgfältig aus #XboxActivisionBlizzard pic.twitter.com/P0RPU37uWL – 🐉🎮HazzadorGamin, Drache von Dojima Gamin🎮🐉 (@HazzadorGamin) 28. Januar 2022

Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich der Kauf von Microsoft auf das Call of Duty-Franchise auswirkt! Der Verkauf soll nicht vor 2023 abgeschlossen werden, was bedeutet, dass die Fans etwas Zeit haben, bevor größere Änderungen vorgenommen werden. Dennoch war Microsoft sehr vorsichtig bei der Diskussion der Serie. Darüber gibt es einige Spekulationen Call of Duty: Warzone wird plattformübergreifend bleiben, während zukünftige Call of Duty-Spiele Xbox-exklusiv werden. Es ist unklar, ob dies der Fall sein wird, aber man kann davon ausgehen, dass diese Spiele zumindest zum Xbox Game Pass hinzugefügt werden, sodass Abonnenten sie ohne zusätzlichen Kauf spielen können. Das allein könnte für einige Call of Duty-Fans ein Verkaufsargument für das System sein!

Die PlayStation 5 und die Xbox Series X sind noch sehr neu, und die weltweite Chipknappheit hat dazu geführt, dass weniger Spieler von ihren aktuellen Konsolen upgraden können. Angesichts dessen macht es ein wenig Sinn, dass Cora die Käufer vor dem Kauf von Activision Blizzard durch Xbox und seinen möglichen Auswirkungen warnen würde. Nicht jeder Spieler kann sich mehrere Konsolen leisten, und wenn seine Lieblingsserie exklusiv wird, kann das bedeuten, dass schwierige Entscheidungen zu treffen sind. Im Moment müssen Call of Duty-Fans nur abwarten, wie sich das alles entwickelt!

Glauben Sie, dass zukünftige Call of Duty-Spiele exklusiv für Xbox sein werden? Hat der Kauf von Activision Blizzard Ihre Gaming-Pläne der nächsten Generation verändert? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp um über alles zu sprechen, was mit Spielen zu tun hat!

[H/T: Game Rant