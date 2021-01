Die USA und die Weltwirtschaft in den letzten vier Jahren

Am 20. Januar wird der scheidende US-Präsident Donald J. Trump zurücktreten und der neue US-Präsident Joe R. Biden wird eingeweiht. Wir können die US-Wirtschaftsleistung unter Herrn Trump in den letzten vier Jahren betrachten und sie mit der anderer Länder vergleichen sowie die US-Leistung während der zweiten vierjährigen Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Barack H. Obama mit Joe Biden als Vizepräsident. .

Der erste Indikator ist das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wir verwenden das durchschnittliche Wachstum von Obamas erster Amtszeit 2009-2012 als Benchmark und dann seiner zweiten Amtszeit 2013-2016 und vergleichen dies mit den ersten drei Jahren unter Trump. Wir verwenden die 12 größten Volkswirtschaften der Welt in Bezug auf die BIP-Größe, da sie das Gesamttempo der globalen Wirtschaftsleistung bestimmen.

Im Jahr 2019 betrug das BIP: USA: 21,43 Mrd. USD; China 14,73 Billionen US-Dollar; Japan 5,08 Billionen US-Dollar; Südkorea 1,65 Billionen US-Dollar; die Philippinen 377 Milliarden US-Dollar; und Vietnam 330 Milliarden Dollar. Die Daten stammen aus der World Economic Outlook (WEO) -Datenbank des IWF.

Ebenfalls im Jahr 2019 war das Pro-Kopf-BIP wie folgt: USA, 65.254 USD; China 10.287 USD; Japan 40.256 USD; Südkorea 31.846 USD; Philippinen, 3.512 USD; und Vietnam 3.416 USD. Da die Philippinen im Jahr 2020 einen starken Rückgang des BIP verzeichneten, während Vietnam gewachsen ist, wird Vietnam die Philippinen beim Pro-Kopf-BIP mit einer Prognose von 3.500 USD im Jahr 2020 gegenüber 3.370 USD auf den Philippinen überholen.

In Bezug auf das BIP-Wachstum schneiden unter den sechs größten Volkswirtschaften der Welt nur die Vereinigten Staaten von 2017 bis 2019 besser ab als von 2013 bis 2016. Für die Top-12-Volkswirtschaften schließen sich die Vereinigten Staaten der USA an Frankreich, Brasilien, Kanada und Russland.

In Bezug auf das Pro-Kopf-BIP verzeichneten nur die Vereinigten Staaten 2017-2019 eine starke Expansion gegenüber 2016, dem letzten Jahr der Präsidentschaft Obamas, mit einem Anstieg von 2.412 USD pro Jahr. Deutschland und Frankreich verzeichneten in diesem Zeitraum ebenfalls starke Zuwächse, die jedoch auf einen deutlichen Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens zwischen 2008 und 2016 zurückzuführen sind. China und Indien verzeichneten leichte Zuwächse (siehe Tabelle 1).

Als nächstes prüfen wir den Zufluss ausländischer Direktinvestitionen (ADI), der die Nettogewinne im Zeitverlauf bei den jährlichen Zuflüssen abzüglich der Abflüsse widerspiegelt. In den USA war 2017-2019 erneut ein deutlicher Anstieg gegenüber 2016 zu verzeichnen, mit einem Anstieg von 960 Mrd. USD pro Jahr. Der britische Brexit-Plan (Referendumsgewinn 2016) scheint mit einem Anstieg von 205 Milliarden Dollar pro Jahr mehr ausländische Direktinvestitionen angezogen zu haben. China verzeichnete einen bescheidenen Anstieg. Die Daten stammen aus der Datenbank UNCTAD World Investment Report (WIR) 2020.

In Bezug auf den Warenhandel forderte Trump China 2018 auf, seine Zölle auf US-Exporte zu senken, andernfalls würden die USA ihre Zölle auf chinesische Exporte erhöhen. Viele Leute haben den Schritt “Trump Protektionismus” genannt. Bis 2016 waren die durchschnittlichen Zollsätze der Meistbegünstigten (MFN) für Industriegüter wie folgt: Japan, 2,5%; die Vereinigten Staaten 3,6%; EU 4%; China 9,4% (siehe https://www.bworldonline.com/austrian-thinkers-and-the-g7-zero-tariff-challenge/). Es ist also klar, dass China oder Xi Jinping Protektionismus, aber die Leute nannten ihn nicht als solchen, sondern nur “Trump Protektionismus”.

Bei den Warenexporten haben die Vereinigten Staaten 2017-2019 im Vergleich zum Stand von 2016 keine großen Fortschritte erzielt, da die anderen Länder ihre Zollsätze nicht gesenkt haben, während nichttarifäre Handelshemmnisse (NTB) weiterhin erhöht und sogar zu erhöhen. Die US-Importe sind mit über 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr weiterhin hoch (siehe Tabelle 2).

Weltweit in wirtschaftlicher Hinsicht – BIP-Wachstum, Pro-Kopf-BIP, Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen – hat Trump sein Versprechen gehalten, „Amerika wieder großartig zu machen“ (MAGA) mit einem guten wirtschaftlichen Erbe. Gewinne im Warenhandel in den USA spiegeln sich derzeit nicht wider, aber China wurde negativ beeinflusst und viele amerikanische Unternehmen sind von China nach Vietnam, Malaysia und in andere Länder gezogen. von ASEAN.

Auf den Philippinen ist noch kein signifikanter Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen zu verzeichnen. Die Vorschläge zur Änderung der philippinischen Verfassung und zur Aufhebung wirtschaftlicher Beschränkungen sind gut und sollten weiterverfolgt werden. Wir müssen auch die Körperschaftssteuern durch das CREATE Act senken und die Kapazität zur Stromversorgung aus billigen und zuverlässigen Energiequellen erheblich erweitern und die Angst vor künftigen Stromausfällen zerstreuen.

Bienvenido S. Oplas Jr. ist der Präsident von Minimal Government Thinkers

