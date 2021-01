Shabana Azmi trifft sich mit Shekhar Kapur für den Hollywood-Film Was hat Liebe damit zu tun?

Die Schauspielerin Shabana Azmi traf sich mit der Regisseurin Shekhar Kapur, die sie in dem Film Masoom (1983) inszenierte, für ihr nächstes Projekt, Was hat Liebe damit zu tun?

Der Film, eine romantische Komödie aus Hollywood, spielt in London, England.

Die erfahrene Schauspielerin, die zuletzt im Netflix-Film Kaali Khuhi (2020) zu sehen war, tritt einer Ensemblebesetzung bei, zu der Emma Thompson, Lily James, Shazad Latif, Rob Brydon und Asim Chaudhry sowie die pakistanische Schauspielerin gehören Sajal Ali.

Die romantische Komödie von Jemima Khan wird von Working Title und Studiocanal produziert. Khan, der auch Co-Produzent des Projekts ist, hat zuvor Fernsehdokumentationen The Clinton Affair und The Case Against Adnan Syed sowie die dritte Staffel von American Crime Story produziert.

“Es ist eine Geschichte von Identitäten”, sagte Kapur Hollywood Outlet Variety.com. „Es geht um kulturelle Zusammenstöße und es ist eine Komödie, aber es geht darum, sich hinter einer Identität zu verstecken und wie Identitäten Stammeszugehörigkeit werden können und wie Stammeszugehörigkeit zu Zusammenstößen und Fundamentalismus führen kann. Es ist eine romantische Komödie, die jedoch auf dieser Grundidee basiert, dass Menschen aus Angst vor Marginalisierung Identitäten annehmen.

Kapur, der im September zum neuen Präsidenten des indischen Film- und Fernsehinstituts (FTII) ernannt wurde, hat in den letzten Jahren an einer Reihe von Projekten gearbeitet, darunter Elisabeth, ein deutscher Film über das Leben der Der österreichische König und Ehefrau von Kaiser Franz Joseph I., dem Filmemacher, trat zuletzt zusammen mit Kamal Haasan in Vishwaroopam 2 (2018) auf.