New Vegas Mod The Frontier ist endlich raus

Ein Mod, der seit Jahren am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde und so groß war, dass Nexus Mods mitgenommen wurden. Fallout: Die Grenze ist im Wesentlichen ein neues Spiel, auf dem aufgebaut wird Fallout: New Vegas.

Die Grenze wurde seitdem gesucht mehrere Jahreund es ist leicht zu verstehen, warum. Es ist etwas ehrgeiziger als einige neue Quests und Charaktere. Die Grenze befindet sich in Portland, Oregon, und ist eine neue Karte, die ungefähr ist die gleiche Größe wie New VegasMojave und fast so groß wie Fallout 3.

Abhängig vom Mod Nexus Mods Seite, Die Grenze Es gibt drei Hauptquestlinien – ausgerichtet auf die Neue Republik Kalifornien, die Nordlegion oder die Stahlkreuzfahrer – und über 60 Nebenquests sowie neue Gegenstände und Ergänzungen im Arsenal Ihres Kuriers. Es werden auch „Zehntausende“ neuer Dialoglinien geäußert. Oh, und Sie können Panzer, Vertibirds und Autos fahren.

Für die Aufzeichnung sieht es so aus, als ob es eine gewisse Wiederbelebung von gegeben hat Fallout: New Vegas im Spiel im Allgemeinen. Im Ernst, die Anzahl der Menschen, die mir unabhängig voneinander sagten, dass sie umgezogen sind New Vegas während dieser letzten Ferienpause war ein bisschen erstaunlich.

All dies zu sagen, dass es Sinn macht, dass zwischen der Antizipation von Die GrenzeStart und neu entfachte Liebe für New VegasDer eigentliche Start des Mods erzeugte ziemlich viel Verkehr. Als es letzten Freitag live ging, Downloader hämmerte die Kellner von der beliebten Mod-Hosting-Site Nexus Mods. Am nächsten Tag die Rand Mannschaft bedankte sich bei allen, die geholfen haben, “Nexus zum Absturz zu bringen” und jeder, der innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Start Unterstützung und Dank anbietet.

Glücklicherweise sind die Dinge wieder normal und der Mod kann jetzt unter vollständig heruntergeladen werden Nexus Mods. Da ist auch ein Steam-Seite in Vorbereitung, für diejenigen, die ein wenig Angst vor dem Modding-Prozess haben Fallout: New Vegas, obwohl noch kein Datum festgelegt wurde. Es gibt auch hilfreiche Anleitungen für potenzielle Newbie-Modder. Die GrenzeHab also keine Angst vor dem Prozess. Es ist immer noch ein bisschen Arbeit, aber im Vergleich zu den alten Zeiten des Modding ist es ein viel reibungsloser Prozess.