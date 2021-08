Die US-Botschaft in Kabul sagt, die US-Regierung könne keine sichere Überfahrt zum Flughafen garantieren

Evakuierungsflüge aus Afghanistan beginnen auf der ganzen Welt zu landen, und eines dieser Flugzeuge beförderte die freiberufliche Journalistin Kanika Gupta, die es gestern geschafft hat, einen Sitzplatz auf einem Flug zu ergattern organisiert von der indischen Regierung sein Personal aus dem Land zu transportieren.

„Der Evakuierungsprozess verlief, ob Sie es glauben oder nicht, ziemlich gut, da alles von den Taliban erleichtert wurde, sie haben dafür gesorgt, dass wir eine sichere Passage ohne Probleme hatten“, sagte Gupta bei CNN.

Sie beschrieb, wie sich Tausende von Menschen vor den Toren des Flughafens versammelten, als der Konvoi, in dem sie unterwegs war, ankam.

“Ich glaube [the Taliban] versuchten, die Menge mit gewaltfreien Methoden zu kontrollieren, aber da es so viele Menschen gab – es müssen damals Tausende gewesen sein – mussten sie irgendwann in die Luft schießen, nur um die Menge zu zerstreuen, aber anstatt dass es eher ereignislos war “, erklärte sie und fügte hinzu, dass der Konvoi schließlich den Flughafen über einen separaten Eingang erreichte, der von US-Streitkräften und türkischen Truppen besetzt war.

Gupta sagte, in den Monaten vor dem Sturz der Regierung habe es “viel Besorgnis” gegeben, aber es gebe noch Hoffnung, bis Kandahar am Freitag von den Taliban erobert werde. Sie hatte Afghanistans zweitgrößte Stadt Tage vor der Einnahme besucht und hat inzwischen von Einheimischen gehört, dass sich die Stadt bereits verändert habe.

“[The Taliban] begann, ihre Beschränkungen aufzuerlegen. Sie sammeln bereits die Namen der Männer in der Familie, damit sie sicherstellen können, dass alle fünfmal zum Gebet in die Moschee kommen, man muss eine Mütze tragen, man muss einen Bart behalten“, sagte Gupta. “Und wir haben die Frauen gebeten … nicht ohne die Männer auszugehen oder natürlich ohne sie. chadri.

Ein Chadri ist ein Leichentuch, das von Frauen in islamischen Ländern getragen wird und den Körper von Kopf bis Fuß bedeckt.

In Kabul sagte Gupta, Frauen in der Hauptstadt hätten “verständlicherweise große Angst” vor dem, was die Zukunft ihnen bringen würde. „Alles, wofür sie gearbeitet haben, ist ernsthaft bedroht“, sagte sie.

Trotz der Zusicherungen der Aktivistengruppe, die Rechte der Frauen zu wahren, sagte Gupta, die Verpflichtungen seien mit Auflagen verbunden.

“Es wird immer diesen Vorbehalt geben, dass ein Mann bei Ihnen sein muss, das muss bei Ihnen sein, also sind im Grunde die Rechte, die es gab und die von Natur aus in der Verfassung verankert waren, jetzt dem Volk ausgeliefert. Taliban, “Sie sagte. Erklären. “Selbst wenn sie ihnen Rechte geben, wird es nie die Freiheit geben, die sie bisher genossen haben.”

Gupta sagte weiter, die Männer hätten sich damit abgefunden, wieder unter den Taliban zu leben.

“Es ist eine machtlose Resignation, okay, jetzt sind sie reingekommen, sie haben das Ruder übernommen, die Regierung hat uns betrogen, die Welt hat uns betrogen, jetzt sind wir hier, es ist unsere neue aktuelle Realität, also lasst uns alles damit machen” , “Sie sagte.

