Jersey-Rocker zollen Brian Wilson unglaublichen Tribut

Brian Wilson wurde dieses Jahr 79 und hier in New Jersey zollten einige unserer besten Rocker Tribut mit einem Album, das so gut war, dass ich nicht aufhören kann, es zu hören. “Jem Records Celebrates Brian Wilson” enthält Auftritte von “The Weeklings”, “The Grip Weeds”, “The Anderson Council”, Nick Piunti, Richard Barone, The Gold Needles, Jonathan Pushkar, “The Midnight Callers” und Lisa Mychols und Super 8″

Wenn Sie sich den Podcast des Interviews anhören, das ich mit dem Präsidenten von Jem Marty Scott und Kurt Reil von den Gripweeds geführt habe, einer Gruppe, die nach dem Charakter von John Lennon benannt ist, der im Film “How I Won The War” dargestellt wurde, werden Sie hören, wie Jems Aufzeichnungen begannen. Vor 50 Jahren sowie Reils Erfahrungen beim Spielen mit Wilson selbst.

Die Gripweeds-Version von “You’re So Good To Me” ist zusammen mit ihrem “Heroes and Villians / Roll Plymouth Rock” aus den Charts. in seinem Raum. Dank der Pandemie waren alle in ihrem Zimmer, aber es klang nicht so gut. Barone sprach auch über das Video, das er mit Jonathan Pushkar gemacht hat, das Sie sehen können hier.

Einer meiner Lieblingsteile des Albums ist die Weeklings-Version von “Help Me Rhonda”, die auf ihre erstaunliche Acapella-Version von “The Warmth Of The Sun” folgt, die das Album eröffnet. Im Nu integrieren sie die “Help” der Beatles in den Song und vereinen zwei der besten Songwriter der Geschichte.

Ich habe das Alter Ego von Weekling Glen Burtnik nach seiner Liebe zu Brian Wilson gefragt

“Ich bin schon immer ein Fan von Brian Wilson. Ich hatte sogar die Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten, was mir ein Vergnügen war. Als Marty Scott von JEM Records The Weeklings bat, zu seiner Brian Wilson-Compilation beizutragen, entschieden wir uns für einen Song.” das wissen die meisten Leute. Persönlich gibt es viele weniger beliebte Beach Boy-Tracks, die meine Favoriten sind, aber ein bekanntes Lied zu machen schien die beste Wahl zu sein. “

Warum “Hilf mir Rhonda”?

„Help Me Rhonda ist ein fabelhafter Popsong, auf den The Weeklings unsere eigene Interpretation anwenden wollten“, sagt Burtnik

“Brian Wilson ist ein brillanter amerikanischer Komponist / Arrangeur. Ich trat ihm im selben Club wie Stephen Foster, John Phillip Sousa, George Gershwin und Fats Waller bei”

Burtnik, der auf der Bühne mit Orchestern komplette Beatles-Alben nachgebaut hat, spricht in “Help Me Rhonda” über die Arbeit an “Help”

„Bei den Aufnahmen zu unserer Version von ‚Help Me Rhonda’ sahen wir die Gelegenheit, eine Anspielung auf ‚Help’ von den Beatles einzufügen. Angesichts unseres anfänglichen Konzepts als Band haben wir verstanden, warum. die Musik”

Burtnik verglich die Interpretation von Brian Wilsons Liedern mit der Musik der Beatles

“Die Songs von Brian Wilson und den Beatles stammen aus derselben Ära der Popmusik, aber völlig unterschiedlich. Trotzdem sind die beiden Repertoires reich an einer Raffinesse, die man im Rock’n’Roll selten findet.

Im Allgemeinen erfordert das Covern der Musik von Brian Wilson mehr Harmonie und das Covern der Beatles erfordert etwas mehr Aggressivität. Aber einen der Klassiker aus diesen beiden Katalogen noch einmal zu besuchen und zu überarbeiten, erfordert Aufzählungszeichen (oder vielleicht oder einfach nur Dummheit) “

Um “Jem Records feiert Brian Wilson” zu erhalten, klicken Sie auf hier

Hier ist der Anderson Council, der “Girl Don’t Tell Me You’ll Write” interpretiert

Les Aiguilles d’Or performen “Love And Mercy”

