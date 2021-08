Gerichtsurteil untergräbt Österreichs Haltung zur afghanischen Abschiebung weiter

WIEN, Reuters

Innenminister Karl Nehammer von den Tories von Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, Österreich müsse so lange wie möglich Afghanen nach Afghanistan abschieben, obwohl die Taliban die Kontrolle übernommen hätten.

Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen sagte am Dienstag, es sei nun illegal, Menschen nach Afghanistan abzuschieben, und der Vorsitzende der Linken Grünen, ein Juniorpartner in der Koalitionsregierung, sagte am Montag, dass es solche Vertreibungen nicht geben werde. Aber das muss Nehammer noch zugeben.

“Angesichts der aktuellen Informationen zu Afghanistan hält das Verfassungsgericht eine rasche Abschiebung (…) des Beschwerdeführers in sein Herkunftsland nicht für möglich”, heißt es in einer Stellungnahme des Gerichts.

Der Afghane, dessen Name und Alter nicht genannt wurden, wurde in seinem Asylantrag und seiner Berufung abgelehnt und befand sich in Abschiebehaft. Das Gericht ordnete seine Freilassung an.

Nehammer, dessen Konservative oft mit der rechtsextremen FPÖ um Wähler konkurrieren, sagte am Mittwoch, Österreich weise Afghanen immer so weit aus, wie es nach EU-Recht möglich sei, ein offensichtlicher Hinweis darauf, dass es einige von ihnen in andere europäische Länder ausweise.

Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg haben auch die Einrichtung von “Abschiebezentren” in Nachbarstaaten Afghanistans als Alternative zur Abschiebung von Afghanen in ihre Heimat gefordert, da dies möglicherweise nicht mehr möglich sei.

Österreich war eines von sechs EU-Ländern, die in diesem Monat die Europäische Kommission davor gewarnt haben, die Abschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber trotz der Vorstöße der Taliban zu stoppen.

Drei von sechs haben sich inzwischen zurückgezogen. Nur Österreich, Belgien und Griechenland haben dies nicht getan.

