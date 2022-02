Die Ukraine-Reise gibt Boris Johnson etwas Raum, aber er kann dem Party-Skandal in der Downing Street nicht entkommen

Boris Johnson hat wiederholt gesagt, dass ein Grund dafür, dass jetzt der falsche Zeitpunkt für eine Herausforderung seiner Führung ist, darin besteht, dass Großbritannien eine führende Rolle bei dem Versuch spielt, die Ukraine-Krise zu entschärfen. Der Premierminister, der am Dienstag in Solidarität mit dem Präsidenten des Landes, Wolodymyr Selenskyj, Kiew besuchtehat zum Teil Recht – selbst diejenigen, die keine Fans der aktuellen Regierung sind, neigen dazu, ihre harte Haltung zu begrüßen, die auch in der Ukraine begrüßt wird.

Aber ist jede Unterbrechung seiner Außenpolitik wirklich die Schuld von Herrn Johnsons Gegnern? Nicht laut Außenpolitikexperten und Tory-Abgeordneten, die sagen, es sei der Premierminister der mit seinem anhaltenden „Partygate“-Skandal die Gewässer trübt.

Die Tatsache, dass der geplante Anruf von Herrn Johnson mit Wladimir Putin am Mittwoch mit 48 Stunden Verspätung stattfindet, ist ein Symbol dafür, wie das Chaos in Westminster es Großbritannien erschwert hat, auf der Weltbühne eine Führung zu übernehmen. So wie das Parlament lahmgelegt ist und die Zahnräder von Whitehall langsamer drehen als sonst, so wird die große Diplomatie behindert.

Der Ausflug des Premierministers nach Kiew war seiner Meinung nach zeitlich gut geplant. Führungskräfte genießen es immer, um die Welt zu werfen, um zu versuchen, ihre Probleme zu Hause zu vergessen. Und er wird hoffen, dass die Reise seine Position stärkt, indem er ihn in den Augen schwankender Tory-Abgeordneter als Staatsmann darstellt.

Aber es ist auch eine Erinnerung daran, dass hinter dem Lärm und der Wut des Parlaments ernsthafte Probleme auf dem Spiel stehen. Herr Zelensky lobte Herrn Johnsons Engagement für die Ukraine – aber jede Frage eines britischen Journalisten zwang den Premierminister, auf die Frage des Berichts von Sue Gray und seine eigene Position zurückzukommen. Er riskiert, vom Lärm übertönt zu werden.