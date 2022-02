GoStudent erwirbt das britische Unternehmen Seneca Learning und die spanische Tus Media Group

Europäisches EdTech-Einhorn GoStudent GoStudent hat das Vereinigte Königreich erworben Seneca-Lernen und die in Spanien ansässige Tus Mediengruppe in einem Schritt, der seine Reichweite in Gebiete ausdehnt, die zuvor nicht vom österreichischen Einhorn berührt wurden. Seneca bietet algorithmische Lerninhalte, während Tus Media ein offener Marktplatz für Nachhilfe ist. Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben.

Beide übernommenen Unternehmen werden unter ihren derzeitigen Führungsteams und unter ihren etablierten Markennamen unabhängig weitergeführt. Seneca Learning wurde 2016 gegründet und hat zuvor keine Risikokapitalfinanzierung übernommen CrunchBase. Tus Media war ebenfalls in Privatbesitz, mit nicht näher bezeichneter Unterstützung des in Barcelona ansässigen Investors Redarbor.

Der Umzug erfolgt einen Monat, nachdem GoStudent 300 Millionen Euro in einer Serie-D-Finanzierung aufgebracht hat, und folgt auf die Übernahme von Fox Education, einer österreichischen All-in-one-Schulkommunikationslösung, durch GoStudent im Jahr 2021.

Seneca Learning ist eine „Freemium“-Hausaufgaben- und Wiederholungsplattform in Großbritannien mit 7 Millionen Schülern. Kinder können zwischen KS2-, KS3-, GCSE- und A-Level-Kursen wählen.

Felix Ohswald, CEO und Mitbegründer von GoStudent, sagte: „Das Vereinigte Königreich ist eine der Kernregionen von GoStudent, und wir streben danach, Marktführer zu werden. Wir haben auf die Bedürfnisse unserer Kunden gehört, und das Hinzufügen einer Inhaltsplattform zu unserem Kernangebot ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, der es uns ermöglicht, unser Lernangebot weiter zu bereichern und unser Portfolio zu diversifizieren.“

Stephen Wilks, Mitbegründer und CEO von Seneca Learning, sagte: „Die Zusammenarbeit mit Felix und dem GoStudent-Team wird es uns ermöglichen, die kostenlosen Inhalte und die personalisierte Lernerfahrung von Seneca Millionen von Schülern in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Das Team freut sich darauf, auf unserem Erfolg in Großbritannien aufzubauen und unser Produkt international zu vermarkten, um mehr Kindern Zugang zu einer erstaunlichen kostenlosen Bildung zu ermöglichen.“

Tus Media wurde 2011 gegründet und bietet einen offenen Marktplatz für Tutoren, die 4 Millionen Schüler betreuen, mit Lehrern in Spanien sowie mehreren europäischen und lateinamerikanischen Ländern.

Albert Clemente, Gründer und CEO der Tus Media Group, sagte: „Die Übernahme durch GoStudent gibt uns den Schub, Tus Media mit all seinen Marken weiter auf neue Märkte zu skalieren und in noch größere regionale Regionen zu expandieren.“

Gregor Müller, COO und Mitbegründer von GoStudent, kommentierte: „Albert Clemente ist einer der leidenschaftlichsten und engagiertesten Bildungsunternehmer, die wir je getroffen haben. Die Zusammenarbeit mit ihm als Partner und das Lernen voneinander werden es uns ermöglichen, dem Ziel, die weltweite Schule Nummer 1 zu werden, einen Schritt näher zu kommen.“

David González Castro, Gründer und CEO von Redarbor – dem ehemaligen Investor von Tus Media – kommentierte: „2018 haben wir 20 Prozent und später 30 Prozent der Beteiligung an Tus Media erworben. Nach der Übernahme durch GoStudent werden wir die Beteiligung verlassen. Ich bin sehr zufrieden stolz auf all die Erfolge, die wir in Zusammenarbeit und Wertschöpfung mit Albert Clemente erzielt haben.“

GoStudent hat jetzt eine Bewertung von rund 3 Milliarden Euro. Es wurde 2016 von Felix Ohswald (CEO) und Gregor Müller (COO) in Wien gegründet und bietet Schülern im Primar-, Sekundar- und College-Alter über ein Mitgliedschaftsmodell bezahlten, videobasierten Einzelunterricht. Zu den Investoren, die mit einer Finanzierung von 590 Millionen Euro unterstützt werden, gehören Prosus Ventures und SoftBank Vision Fund 2.

In einem Gespräch mit mir fügte Ohswald hinzu: „Diese beiden Unternehmen ergänzen GoStudent sehr gut. Seneca hat ein großartiges Inhaltsunternehmen aufgebaut, also haben sie Inhalte erstellt, die auf den Lehrplan der britischen Schulen zugeschnitten sind, die von Tausenden von Lehrern und dann von Millionen von Kindern verwendet werden, und das ist etwas, das wir nicht haben. Wir haben in der Vergangenheit noch nie Inhalte gemacht. Sie bringen also dieses Inhaltselement mit, das uns fehlt, und wir wollen ihnen dabei helfen, ihr Geschäft in viel mehr Länder zu skalieren und gleichzeitig einige Synergien aufzubauen.“

Er fügte hinzu: „Auf der Seite von Tus Media haben sie ein großartiges SEO-gesteuertes Unternehmen geschaffen. Der gesamte Verkehr, den sie auf ihrem Marktplatz generieren, kommt also über SEO ohne Marketingausgaben. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit nicht erreicht haben. Zusammen mit ihnen wir können von ihnen lernen und ihnen auch helfen, schneller zu skalieren.“