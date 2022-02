Was ist die Nordische Kombination und warum wird es keine Frauenveranstaltung geben?

Als Gründungssportart der Olympischen Winterspiele werden seit den ersten Winterspielen in Chamonix im Jahr 1924 Wettkämpfe in der Nordischen Kombination ausgetragen.

Es kehrt in Peking 2022 zurück, wobei die Veranstaltungen, die bei jeder der letzten beiden Olympischen Spiele verwendet wurden, beibehalten werden.

Es werden drei Medaillen zu gewinnen sein, bei zwei Einzel- und einem Mannschaftswettbewerb, die sich aus unterschiedlichen Formaten zusammensetzen.

Es werden jedoch nur Männer antreten – in China werden keine Frauenwettkämpfe ausgetragen, was die Nordische Kombination zur einzigen Sportart bei diesen Olympischen Spielen macht, die ausschließlich Männerwettkämpfe veranstaltet.

Hier ist alles, was Sie vor Peking 2022 über die Nordische Kombination wissen müssen:

Was ist die Nordische Kombination?

Die Nordische Kombination verbindet die beiden Fähigkeiten Skispringen und Langlaufen. Die Teilnehmer müssen beide Disziplinen in einem einzigen Wettbewerb absolvieren, wobei die Größe des Hügels und die Länge der Langlaufstrecke von Wettbewerb zu Wettbewerb unterschiedlich sind. Der erste offizielle Wettkampf soll 1892 stattgefunden haben.

Welche Veranstaltungen finden in Peking 2022 statt?

Medaillen werden bei den Olympischen Winterspielen 2022 in drei separaten Wettbewerben vergeben, die jeweils an einem einzigen Tag in den Sitzungen am Nachmittag (Skispringen) und am Abend (Skilanglauf) stattfinden.

Am 9. Februar startet das Einzel (Normalschanze / 10 km), gefolgt vom Einzel (Großschanze / 10 km) am 15. Februar. Das Team-Event, bei dem alle vier Teilnehmer vor einer 4×5-km-Staffel einen Sprung auf der großen Schanze absolvieren, findet am 17. Februar statt. Dies sind die gleichen Veranstaltungen, die in Pyeongchang 2018 stattfanden.

Wie funktioniert die Nordische Kombination?

Die Wettkämpfer absolvieren zuerst den Skisprungabschnitt und erhalten Punkte basierend auf der zurückgelegten Distanz, der Landung und dem Flugstil. Die Lücken zwischen den Ergebnissen der Athleten führen zu Zeitunterschieden für die Langlaufphase – der am besten bewertete Konkurrent aus dem Skispringen startet zuerst, gefolgt vom zweitplatzierten Konkurrenten und so weiter und so weiter durch das Feld.

Warum gibt es keine Frauenveranstaltungen?

Eigentlich sollte Peking 2022 den Beginn der weiblichen Olympiateilnahme in der Nordischen Kombination markieren, aber das IOC gab 2018 bekannt, dass der Sport seiner Meinung nach mehr Zeit benötigt, um eine wettbewerbsfähige Frauenszene zu entwickeln. Es wird erwartet, dass es für die nächsten Olympischen Winterspiele eingeführt wird, die in vier Jahren in Turin stattfinden werden.

Frauenveranstaltungen wurden in der vergangenen Saison (2020-21) in das FIS-Weltcupprogramm der Nordischen Kombination aufgenommen, aber aufgrund der Pandemie konnte nur eine Veranstaltung abgehalten werden. In dieser Saison haben jedoch sechs stattgefunden – jedes Event war eines der beeindruckenden Norwegerin Gyda Westvold Hansen, die im vergangenen Februar auch bei der ersten Weltmeisterschaft in Oberstdorf den Sieg errang.

Wer sind die Medaillenanwärter?

Während Norwegen den Sport traditionell dominiert, war es Deutschland, das vor vier Jahren die Goldmedaillen gewann, mit Johannes Rydzek (Großschanze/10 km) und Eric Frenzel (Normalschanze/10 km), die Einzelerfolge feierten, bevor sie sich mit ihren Teamkollegen Fabian Riessle und Vinzenz Geiger zusammenschlossen um einen souveränen Mannschaftssieg zu erringen.

Das österreichische Starlet Johannes Lamparter führt die Weltcup-Wertung an und wird ein starker Anwärter auf seine ersten Olympischen Spiele sein, zwölf Monate nachdem er als 19-Jähriger bei den Weltmeisterschaften zwei Goldmedaillen gewonnen hat. Der Hauptrivale des vielseitigen Österreichers könnte durchaus der Norweger Jarl Magnus Riiber sein, der ebenfalls zwei Goldmedaillen aus Oberstdorf mit nach Hause nahm, um seine Karrierebilanz auf vier zu steigern. Riiber wurde in beiden Einzelwettbewerben in Pyeongchang Vierter, holte jedoch Silber im Mannschaftswettbewerb, und es wäre eine echte Überraschung, wenn er dieses Mal nicht mindestens zwei Medaillen gewinnen würde.