Die Spiegel des Webb-Weltraumteleskops sind vollständig ausgefahren

das Das Webb-Weltraumteleskop hat seinen Komplex fertiggestellt Mirror-Rollout in dieser Woche, und die Sternwarte wird kurz davor, seine Reise nach L2 abzuschließen, wo es die Sonne umkreisen wird ein millionen Meilen Vom Land.

Webb reist zum zweiten Lagrange-Punkt, einer Position im Weltraum, die es dem Teleskop ermöglicht, nur minimalen Treibstoff zu verbrauchen, um in Position zu bleiben. Von L2 aus wird das Teleskop das frühe Universum und Exoplaneten im Infrarot- und nahen Infrarotbereich beobachten. Es wird erwartet, dass das Teleskop unser Verständnis von der Geburt und Entwicklung des Universums revidiert schau weiter zurück in der Zeit wie das Hubble-Weltraumteleskop, Webbs Vorgänger, der 1990 gestartet wurde.

Webb schoss in den Weltraum 25. Dezember aus Französisch-Guayana und hat seitdem 860.000 Meilen zurückgelegt . Während dieser Reise, t Das Teleskop wurde regelmäßig eingesetzt ing; praktisch zu machen Um es zu starten, mussten die Ingenieure es zusammenklappen wie eine Raupe in einer Puppe. In vorsichtigen Schritten, er beim entfaltete seine Sonnenblende und Breite ihre Spiegel aus, mit T sein letzter Schritt völlig diese Woche abgeschlossen.

Webb hat 18 Hauptspiegelsegmente (der Hauptspiegel ist die große Wabenstruktur, die senkrecht zum Hauptspiegel steht Sonnenblende ) und einem Sekundärspiegel; Die Spiegelsegmente sind verstellbar und mussten einzeln von ihrer Startkonfiguration in ihre Positionen für wissenschaftliche Beobachtungen bewegt werden. Bill Nelson, NASA-Administrator Bestätigt Mirror-Bereitstellung am Mittwoch abgeschlossen.

Sehr klein In den nächsten Monaten werden schrittweise Anpassungen der Spiegelpositionen vorgenommen, um alles zu erhalten in den richtigen optischen Ausrichtungen für die Beobachtung, abhängig von der Webb-Rollout-Zeitplan. Aber jetzt, da der Rollout abgeschlossen ist, nur ein wichtiges Element Schritt bleibt : der Kraftstoffverbrauch zum Einsetzen des Teleskops in L2. Dies ist Webbs letzte Brennstoffverbrennung während seines Einsatzplans, obwohl zukünftige Verbrennungen gelegentlich erfolgen werden, um die Umlaufbahn des Teleskops zu korrigieren.

T he telescope should be orbiting L2 by January 23, after which it will have five months of commissioning to prepare it for scientific observations. The telescope’s million-mile journey is just the preamble to a brilliant scientific career, which could last some 20 years.

Mehr: Neues Video zeigt den Abschied des Webb-Weltraumteleskops von der Erde