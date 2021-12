Die sibirische Höhle enthüllt die ältesten Fossilien einer rätselhaften menschlichen Spezies

Der Eingang zur Höhle Denisova in Sibira. Bild : IAET, Sibirischer Zweig der Russischen Akademie der Wissenschaften

Die Denisovans, eine mysteriöse Gruppe ausgestorbener Hominiden, die eng mit den Neandertalern verwandt sind, haben nicht viele fossile Spuren hinterlassen. Eine weitere Ausgrabung ihres ehemaligen Trampling-Geländes in Sibirien hat nun drei neue Fossilien ergeben, die ältesten dieser Art überhaupt.

Katerina Douka, eine evolutionäre Anthropologin an der Universität Wien, und ihre Kollegen fanden die Fossilien in der Denisova-Höhle, einem natürlichen Unterschlupf im Altai-Gebirge in Südsibirien. Wissenschaftler untersuchten die ältesten Schichten der Höhle, aus denen bisher kein einziges menschliches Fossil hervorgegangen war. Insgesamt wurden fünf menschliche Fossilfragmente geborgen: drei von Denisova-Menschen, eines von einem Neandertaler und eines, das nicht identifiziert werden konnte. Das größte dieser Fragmente ist nicht länger als 4 Zentimeter.

Bemerkenswerterweise wurde diese kleine, aber kostbare Handvoll Fossilien inmitten eines Durcheinanders von 3.791 Tierknochenfragmenten gefunden. Um die Knochen zu identifizieren, verwendeten die Forscher eine biomolekulare Methode, einen sogenannten Peptid-Fingerabdruck, da dies durch manuelle Inspektion nicht möglich war. Alle fünf Knochen enthielten Kollagen, das den menschlichen Peptidprofilen entsprach (Peptide sind die Bausteine ​​von Proteinen), was eine Identifizierung ermöglichte (zur Erinnerung: Denisovaner und Neandertaler sind Menschen).

Einige der Knochenfragmente, die aus der Denisova-Höhle geborgen wurden. Bild : S. Brown

„Einen neuen menschlichen Knochen zu finden wäre cool gewesen, aber fünf? Es hat meine kühnsten Träume übertroffen“, sagte Samantha Brown, Studien-Co-Autorin und Nachwuchsgruppenleiterin an der Universität Tübingen, in einem Max Planck-Institut Erklärung.

G/O Media kann eine Provision verdienen

Die Denisova-Höhle sei ein „erstaunlicher Ort“, wenn es um die DNA-Erhaltung geht, und „wir haben jetzt die Genome einiger der ältesten und am besten erhaltenen menschlichen Fossilien rekonstruiert“, sagte Diyendo Massilani, Genetiker am Max-Planck-Institut für Evolution. Anthropologie, in der Pressemitteilung. Das Team fand genügend DNA, um die mitochondrialen Genome zu rekonstruieren, wodurch sie bestätigen konnten, dass die Knochen den Denisova- und Neandertalern gehörten. EIN Papier Details zu dieser Entdeckung wurden in Nature Ecology & Evolution veröffentlicht.

Die Schicht mit Denisovans Knochen wurde vor etwa 200.000 Jahren datiert. Die alten Denisova-Fossilien wurden vor 122.000 bis 194.000 Jahren datiert und sind daher heute die ältesten. Der einzige Neandertalerknochen wurde vor 130.000 bis 150.000 Jahren datiert. Das Altai-Gebirge scheint „über 150.000 Jahre lang ein Überlappungsgebiet für die Denisovan- und Neandertaler-Gruppen zu sein, das die Bevölkerung bezeugt und vielleicht erleichtert. [interbreeding] sowie die Aufrechterhaltung verschiedener Hominidenpopulationen über diesen langen Zeitraum “, so das Dokument.

Die drei neuen Denisova-Fossilien werden zu den sechs bereits entdeckten hinzugefügt, darunter eines Fingerknochen dessen DNA extrahiert wurde und a Unterkiefer in einer Höhle auf der tibetischen Hochebene gefunden – das erste und einzige Denisova-Fossil, das außerhalb Sibiriens gefunden wurde. Die Denisovaner waren eng mit den Neandertalern verwandt und kreuzten sich mit dem modernen Menschen, bevor sie vor etwa 50.000 bis 30.000 Jahren verschwanden. Spuren von Denisova-DNA existieren in den Genomen moderner Populationen in Südostasien und Ozeanien.

Wie die Wissenschaftler in ihrer Studie schreiben, wurde in der Denisova-Schicht „eine Fülle von archäologischem Material“ in Form von Steinwerkzeugen und Tierresten gefunden. Dies ist das erste Mal, dass archäologische Beweise endgültig mit diesen Hominiden in Verbindung gebracht werden, was neue Erkenntnisse über ihr Verhalten ermöglicht.

Bemerkenswert ist, dass der Stil der geborgenen Steinwerkzeuge, wie beispielsweise der Schabewerkzeuge für die Arbeit mit Tierhäuten, keiner bekannten lithischen Tradition entsprechen konnte. Die Denisova-Menschen lebten in der Nähe des Anui-Flusses und bewohnten die Höhlen während einer heißen Periode. Sie jagten Bisons, Hirsche, Gazellen, Antilopen und Wollnashörner.

Diese drei Denisova-Knochen werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich mehr wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, ebenso wie die Denisova-Höhle im Allgemeinen. Langsam, aber sehr methodisch erfahren wir mehr über diese bemerkenswerten Menschen.

Folge: Wissenschaftler haben einen denisovarischen Vorfahren-Hotspot entdeckt.