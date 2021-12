Der Chirurg war der erste Omicron-Fall in Israel. Nur ein Kontakt ist krank.

Für Dr. Maor, der am Mittwochabend noch zu Hause isoliert war, war es immer noch besorgniserregend, dass er so schwer vom Virus getroffen worden war, obwohl er selbst vollständig geimpft war und kein fitter Raucher ohne chronische gesundheitliche Probleme war. . Samstag und Sonntag lag der Kardiologe mit Fieber, Hals- und Muskelkater im Bett – und fühlte sich erst am Mittwochnachmittag merklich besser.

„Trotz der Schüsse und der Auffrischung lag ich 48 Stunden im Bett“, sagte Dr. Maor in einem Telefoninterview. „Hätte ich den Impfstoff nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich im Krankenhaus gelandet. „

Für den Coronavirus-Experten Professor Regev-Yochay hat die Erfahrung seines Kollegen gezeigt, dass Reisende sich nach der Ankunft aus einem Land mit hoher Infektionsrate noch einige Tage lang selbst testen und stark frequentierte Bereiche meiden müssen.

Dr. Maor kehrte letzten Mittwoch aus London zurück, wo er an einer weiteren überfüllten Kardiologie-Konferenz teilgenommen hatte. Da er zweimal in London und ein drittes Mal bei seiner Rückkehr nach Israel negativ getestet worden war, hatte er geglaubt, er könne normal operieren. Ihre Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass das Virus möglicherweise mehrere Tage lang nicht in Tests auftaucht.

Dies zeige, dass idealerweise jeder Neuankömmling nach der Landung jeden Morgen mindestens fünf Tage lang getestet würde, sagte Professor Regev-Yochay.

„Die Leute sollten vorsichtig sein“, sagte sie. „Jeden Tag jeden Tag.“