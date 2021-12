WEi’s Seokhwa gibt im Oktober ihr musikalisches Debüt

Am 10. August gab WEis Label OUI Entertainment bekannt, dass der Leadsänger der Boygroup, Kang Seokhwa, ausgewählt wurde für artcal (Musikalische Kunst) Klimt: Zur Zeit seiner Seele (im Folgenden Klimt).

Musical Klimt präsentiert die herzzerreißende und mitleiderregende Liebesgeschichte des Meisterkünstlers Gustav Klimt. Der österreichische symbolistische Maler Gustav Klimt gilt in der Kunstgeschichte als einer der prominentesten Vertreter der Wiener Secession Bewegung. Geschaffen von den besten Produzenten in Südkorea und im Ausland, mit den goldenen Werken und wunderschönen Bildern von Gustav Klimt, sollte Klimt die wahre Natur eines Artcals zeigen, der sowohl visuell als auch akustisch ansprechend ist.

Im Musical, Seokhwa würde Egon Schiele spielen, einen Schützling von Gustav Klimt. Er ist ein bedeutender figurativer Maler des frühen 20. Jahrhunderts. Der österreichische Maler des Expressionismus soll stark von den Werken seines Meisters Gustav Klimt beeinflusst worden sein. Unterstützt von seiner soliden Stimme und Kontrolle der Bühne, Seokhwas Anpassungsfähigkeit und seiner Charakterdarstellung ist der geniale Maler Egon Schiele, weckt Erwartungen.

Kurz nach der Ankündigung veröffentlichte der offizielle Social-Media-Account von WEi den Ticketreservierungsplan des Musicals. Die feierliche Eröffnung von Klimt ist am 12. Oktober in der exklusiven Lobby im Erdgeschoss des ikonischen auffälligen Gebäudes im Zentrum des Seoul Forest Ecological Park, Galleria Forest. Die Kartenreservierungen beginnen am Dienstag, den 17. August um 14 Uhr KST.

Kang SeokhwaMit seiner luxuriösen Stimme debütierte er als zentrales Mitglied der Boygroup WEi. Seine außergewöhnlichen musikalischen Fähigkeiten als Texter hat er mit Liedern wie Rakete, Alles oder nichts und RUi.

Mehr Aufmerksamkeit wird den lauten Stimmen und zarten Gesangsausdrücken geschenkt, die Kang Seokhwa in . zeigen wird Klimt.

LESEN SIE AUCH: Verabschieden Sie sich von Ihren Sorgen mit WEis coolem Sommer-Comeback; Siehe FOTOS hier

Freust du dich darauf, Seokhwa in seinem ersten Musical zu sehen? Lassen Sie es uns unten wissen.