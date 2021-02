Die schottische Universität appelliert an Ire, die Leiterin der Frauenstudien zu entlassen

Arantza Asali, die derzeit am von Dr. Kerr gegründeten Masterstudiengang Gender Studies teilnimmt, sagte, sie hätte nie gedacht, dass St. Andrews diesen Abschluss führen würde, und erhielt das Lob und die Studiengebühren, die sich auszahlen würden.

“Die Vernachlässigung unserer Ausbildung und des Wohlergehens der Mitarbeiter ist inakzeptabel”, Sie schrieb auf Twitter.

Allgemeinere Bedenken über Unterrepräsentation von Frauen im Bereich der Philosophie auf der ganzen Welt wurden in der Vergangenheit mehrmals angehoben. Und diejenigen, die auf die Entscheidung der Universität aufmerksam gemacht haben, den Vertrag von Frau Kerr nicht zu verlängern, weisen auf die umfassenderen Probleme ihrer Abteilung für Philosophie hin.

Ihrer Petition zufolge: Ab diesem Monat sind von den 35 akademischen und wissenschaftlichen Mitarbeitern der Abteilung nur 12 Frauen; Von diesen 12 Frauen haben nur fünf eine feste Anstellung (einschließlich einer Teilzeitbeschäftigung), zwei besuchen Akademiker, drei sind Stipendiaten, die nicht hauptsächlich an der Universität beschäftigt sind, und zwei haben befristete Verträge, darunter Dr. Kerr.

Zu den 19 Vollzeitmitarbeitern der Abteilung gehören nur vier Frauen, und eine Frau hat keine ständige untergeordnete Position inne. Von den 57 Promotionen der Abteilung. Studenten, nur 13 sind Frauen.

Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben ihre Unterstützung für Dr. Kerr in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht.

“Absolut beschämend und Teil einer langen Liste von Entlassungen von Frauen und BAME-Stipendiaten in den letzten Jahren” Dr. Camilla Mork Rostvik, ein Postdoktorand an der University of Leeds, der auf Twitter veröffentlicht wurde und ein in Großbritannien gebräuchliches Akronym für Schwarze, Asiaten und “ethnische Minderheiten” verwendet.

“Es ist eine tiefgreifende Ungerechtigkeit und ein unglaublicher Fehler.” schrieb Jonathan Ichikawa, außerordentlicher Professor für Philosophie an der University of British Columbia. “Ihre Arbeit ist vorbildlich und niemand hat das entsprechende Fachwissen, um sie zu ersetzen.”