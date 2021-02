Gotham Knights hat eine “neue und einzigartige Version” der Batman-Spiele

Ein Autor von WB Games Montreal, dem Team, das an Gotham Knights arbeitet, sagte, dass das Open-World-Action-Rollenspiel eine “sehr frische und einzigartige Sicht” auf Batmans bekannte Spielstruktur haben wird.

In einem kurzen Interview mit dem Las Vegas Review JournalDer Erzähldesigner und Schriftsteller Mitch Dyer sagte, Gotham Knights ‘Fokus auf andere Charaktere als Batman mache das Spiel zugänglicher. Dies sollte dem Spiel ein ansprechendes Gefühl geben, das „frisch“ und „einzigartig“ ist.

“Durch die Verlagerung des Fokus auf diese Charaktere nach diesem entscheidenden Tod, der für alle wichtig ist, ist die Kulisse für diese Geschichte einzigartig”, sagte Dyer. “Diese sehr frische und einzigartige Sicht auf das DC-Universum macht es zugänglich und engagiert auf eine Weise, die mich sofort befriedigt.”

Dyer, der zuvor im EA Motive Studio die Geschichte für seinen Star Wars: Squadrons-Luftkampfsimulator geschrieben hatte, ging auch kurz auf das ein, was ihn zu Gotham Knights zog. Es kommt alles auf die Möglichkeit an, vier weitere prominente Batman-Charaktere zu spielen.

“Ich war von dem Projekt angezogen, weil ich ein Fan davon war [when it was announced at DC FanDome in August 2020]”Sagte Dyer.” Die Idee, vier verschiedene Charaktere in einer offenen Welt in einer Umgebung zu spielen, in der Bruce Wayne starb, ist für mich äußerst überzeugend. “”

Obwohl Gotham Knights noch kein endgültiges Erscheinungsdatum hat, soll das Spiel dieses Jahr auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | veröffentlicht werden S.

In anderen WB Games-Nachrichten deutet ein Hinweis auf eine Stellenanzeige beim Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment darauf hin, dass er darüber nachdenkt konzentrieren ihre nächsten Spiele auf Live-Dienste in gewisser Weise.