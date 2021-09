Die russische Superstar-Schauspielerin fliegt nächste Woche zur ISS, um die Weltpremiere des SPACE-Films zu drehen

Eine russische Schauspielerin soll nächste Woche zur Internationalen Raumstation (ISS) abheben, um den ersten Film im All zu drehen.

Zusammen mit zwei Kosmonauten und einem Direktor wird Yulia Peresild, 37, am 5. Oktober auf einer Sojus-Raumsonde MS-19 fliegen, die an die Station geliefert wird, die die Erde in einer Höhe von etwa 354 km umkreist.

5 Laut Roscosmos . wird die russische Schauspielerin Yulia Peresild nächsten Monat zur ISS fliegen, um beim ersten Spielfilm im Weltraum Regie zu führen Bildnachweis: Instagram

5 Die Schauspielerin Yulia Peresild nimmt Anfang dieses Monats an einem Raumfahrttraining im Gagarin Cosmonaut Training Center in Star City bei Moskau teil Bildnachweis: AFP

Ihr Start erfolgt nur wenige Wochen nach dem Start der ersten vollständig zivilen Besatzung an Bord einer von SpaceX entwickelten Rakete und Kapsel.

Dies hat seit Jahrzehnten ein Element des Wettbewerbs zwischen Russland und den Vereinigten Staaten hinzugefügt. Tom Cruise plant, noch in diesem Jahr seinen eigenen Weltraumfilm zu drehen.

“Dieser Film basiert auf der Geschichte eines gewöhnlichen Menschen … einem Arzt, der nichts mit Weltraumforschung zu tun hat und nie daran gedacht hat, wird angeboten, zur ISS zu reisen … und das Leben eines Kosmonauten zu retten”, Regisseur und Das sagte Schauspieler Klim Shipenko letzte Woche auf einer Pressekonferenz.

Auch die professionellen Kosmonauten der Crew werden im Film zu sehen sein.

“Ich werde es nicht spielen, aber ich muss noch verstehen, wie ein Film an einem so ungewöhnlichen Ort wie dem Weltraum produziert wird”, sagte Kommandant Anton Shkaplerov.

Hauptdarstellerin Yulia Peresild sagte, sie habe gelernt, ihre eigene Maskenbildnerin und Kostümbildnerin zu werden.

“Es wird nicht auf dem gleichen Niveau wie auf der Erde sein, aber wir werden unser Bestes geben. Wir sind dafür bereit”, sagte sie.

“Es ist ein bisschen zu spät, um Angst zu haben, weil wir so weit gekommen sind, es liegt Baikonur vor uns und viele Dinge (zu tun) und um ehrlich zu sein, gibt es keine Zeit mehr, Angst zu haben.”

Direktor Shipenko, der 6 Fuß 2 Zoll (1,9 Meter) groß ist, sagte, seine Größe mache das Training im Raumschiff – und die bevorstehende Reise – unangenehm.

Aber es werden in Zukunft Vorkehrungen getroffen, sagte er und fügte hinzu: “Es ist in Ordnung. Ich werde jetzt so fliegen, wie es ist, aber wenn wir die Fortsetzung der Reise zum Mars machen, versprechen sie, dass es einen besseren Platz geben wird.”

Die russische Raumfahrtbehörde Roscosmos kündigte das Projekt im Mai an.

Das “Weltraumdrama”, dessen Arbeitstitel “Challenge” lautet, wird vom extravaganten Roskosmos-Chef Dmitry Rogosin und dem öffentlich-rechtlichen Sender Channel One koproduziert.

An der Produktion wird auch Klim Shipenko, ein 37-jähriger Regisseur und Schauspieler, beteiligt sein, so die Raumfahrtbehörde.

Die beiden zivilen Besatzungsmitglieder des Fluges verbrachten Wochen mit Schulungen, darunter Zentrifugentests und Schwerelosigkeitsflüge.

Cruise, 58, soll im Oktober sein eigenes Projekt auf der Station filmen, nachdem er mit einer SpaceX Crew Dragon-Kapsel dorthin gereist ist.

Der Star von Mission Impossible, der für seine eigenen Stunts bekannt ist, wird von dem 55-jährigen Regisseur Doug Liman begleitet.

Weitere Details werden unter Verschluss gehalten, obwohl klar ist, dass Liman einen Drehbuchentwurf für das Projekt geschrieben hat.

Die NASA kündigte letztes Jahr Pläne an, Geld zu verdienen, und es sieht so aus, als würde Roscosmos versuchen, sie zu schlagen.

5 Russisches “Weltraumdrama” wird auch Regisseur Klim Shipenko . involvieren Bildnachweis: AFP

5 Tom Cruise arbeitet mit NASA und SpaceX zusammen, um sein eigenes Weltraum-Epos zu erschaffen Bildnachweis: Getty Images – Getty

5 Beide Projekte werden auf der Internationalen Raumstation ISS gedreht Bildnachweis: Getty

In anderen Nachrichten wurden kürzlich drei völlig neue Lebensformen an verschiedenen Orten an Bord der Internationalen Raumstation ISS entdeckt.

Die NASA hat angekündigt, dass sie Anträge für zukünftige Weltraumforscher entgegennimmt, die ihren Namen auf dem Roten Planeten lizenzieren möchten.

Und der Mars-Rover Perseverance hat atemberaubende Video- und Audioaufnahmen der Oberfläche des Roten Planeten enthüllt.

