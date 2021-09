Alex Bowman hat sich mit dem Charlotte Football Club zusammengetan, um eine atemberaubende Lackierung zu enthüllen

Später in diesem Jahr wird die NASCAR Cup Series zur letzten Runde von 12 Ausscheidungen ins Charlotte Roval reisen. In Vorbereitung auf das Rennen haben sich Alex Bowman und Charlotte FC-Spieler Christian Fuchs zusammengetan, um ein neues ausgeliefertes Auto für das Auto Nr. 48 zu enthüllen. Um ganz ehrlich zu sein, es war eine atemberaubende Lackierung.

In einem kurzen Video schauten sich Bowman und Fuchs zuerst das Auto an und waren fassungslos. Der #48 Chevrolet hat eine hellviolette Primärlackierung und einen marineblauen Aufkleber auf der Rückseite. Zusätzlich befindet sich neben der Nummer 48 ein Hashtag mit der Aufschrift “For The Crown” und das Logo von Charlotte FC auf dem geliefert.

Insgesamt liebte der österreichische Fußballer das „kranke“ Design. Noch besser wird es jedoch, wenn das Auto beim Charlotte Roval zum ersten Mal auf die Strecke fährt. Sogar Alex Bowman gab zu, dass er ein wenig aufgeregt war, dieses großartige Auto zu fahren.

Alex Bowman wird sich auf die kommenden Rennen konzentrieren

Abgesehen von dem großartigen Auto muss Bowman vorerst das Tempo erhöhen. Er belegt den 11. Platz in der Playoff-Wertung, was ihn in eine verwundbare Position bringt. Positiv ist, dass er noch zwei Rennen vor sich hat, um zu versuchen, einen Sieg zu erringen oder in der richtigen Reihenfolge zu klettern.

Der Fahrer mit der Nr. 48 muss in Talladega noch gewinnen, obwohl er einige Top-10-Platzierungen und einen besseren zweiten Platz hat. Inzwischen hat er in Charlotte wieder einen besseren zweiten Platz und einige Top 5 und Top 10.

30. Mai 2021; Concord, North Carolina, Vereinigte Staaten; NASCAR Cup Series-Fahrer Alex Bowman (48) während der Coca-Cola 600 auf dem Charlotte Motor Speedway. Obligatorischer Kredit: Jim Dedmon-USA TODAY Sports

Zu allem Übel für Hendrick Motorsports befindet sich sein Teamkollege William Byron in einer ähnlichen Position. Wenn nach Talladega und Charlotte Roval alles so bleibt, könnten sie zusammen mit Christopher Bell und Kevin Harvick eliminiert werden. Am Ende des Rennens konnte Alex Bowman nur durch einen Sieg oder eine hohe Platzierung in der Endrunde der Ausscheidung entgehen.

