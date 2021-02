Die renommierte Istanbuler Universität kämpft gegen Erdogans Reichweite

“Wir haben bestimmte Grundsätze, die 2012 vom Senat der Universität offiziell festgelegt wurden und sich auf die akademischen Freiheiten, die akademische und wissenschaftliche Autonomie sowie die demokratischen Werte unserer Universität beziehen”, sagte Can Candan, der das Studium von Dokumentarfilmen unterrichtet in Bogazici und unter denen, die täglich protestieren. „Diese Ernennung verstößt eindeutig gegen diese Grundsätze. Also haben wir beschlossen, das Wort zu ergreifen und zu sagen, dass wir dies nicht akzeptieren.

Halil Ibrahim Yenigun, der 2016 wegen Unterzeichnung der Friedenspetition von seinem Posten an einer türkischen Universität entlassen wurde und jetzt an der San Jose State University in Kalifornien Politikwissenschaft lehrt, nannte die Ernennung “feindliche Übernahme” einer der letzten Universitäten, die dies getan haben behielt alle akademische Autonomie.