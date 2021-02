Bewertung: Philippe Sands erzählt eine Nazi-Geschichte in “The Ratline”

Im Bücherregal Die Rattenlinie: Das erhabene Leben und der mysteriöse Tod eines Nazi-Flüchtlings Von Philippe Sands

Kann ein Buch über einen mächtigen Nazi und den Kampf, den lebenslangen Glauben seines Sohnes an die Makellosigkeit seines Vaters zu durchbrechen sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs relevant sein? Nach dem Angriff vom 6. Januar auf den Capitol Hill liegt die Antwort auf der Hand: Ja, 2021 hat Amerika ein Nazi-Problem. In den kommenden Monaten werden wir vor Fragen stehen, wie Verantwortlichkeit aussieht und wie wir mit denen sprechen können, die Aktivisten in ihren Familien lieben und unterstützen.

Bei einer sicheren Auszahlung haben wir “The Ratline” von Philippe Sands. Der britische Menschenrechtsanwalt und -autor Sands arbeitet seit vielen Jahren mit Horst von Wächter zusammen, dessen bedeutender Vater Otto von Wächter nach dem Krieg verstorben ist und weitgehend vergessen wurde. Der heute 80-jährige Horst ist ein faszinierender Charakter, der die hässliche Geschichte seines Vaters bis ins kleinste Detail erforschen möchte, ohne den Glauben aufzugeben, dass er ein „guter“ Nazi sein muss.

Natürlich war er nicht. Beginnen Sie am Ende und es scheint kaum eine Frage zu sein: Otto war während des Zweiten Weltkriegs ein hochrangiger Nazi-Beamter in Polen und der Ukraine; Er beaufsichtigte die Schaffung jüdischer Ghettos und Deportationen und zwei seiner engen Kollegen wurden in Nürnberg hingerichtet. Nach dem Krieg floh Otto und lebte unter einer angenommenen Identität, bevor er 1949 in Rom starb. Doch Horst muss überzeugt werden. Deshalb präsentiert Sands einen faszinierenden und tief erforschten Fall, der chronologisch aufgebaut ist, um zu zeigen, wer und was Otto war.

Die Tagebücher und Briefe von Ottos Frau Charlotte sind für die Geschichte von wesentlicher Bedeutung. Sie stammte aus einer wohlhabenden Industriefamilie; Er war ein junger Anwalt mit Titel und militärischer Ausbildung. Wie viele Österreichs und Deutschlands in den 1930er Jahren liebten beide das Skifahren und Bergsteigen und hatten einen langen Lauf, der erst endete, als sie schwanger wurde.

Horst, das vierte ihrer sechs Kinder, widmete sich am meisten ihr und teilte Charlottes Archive mit Sands. Charlotte hat die Papiere im Laufe der Jahrzehnte durch zahlreiche Bewegungen geführt, um zu beweisen, dass ihr Mann nicht schuldig war, und genau deshalb hat Horst sie weitergegeben. Parallel zur historischen Erzählung kann Sands jedoch ihre Dokumente rekonstruieren, um zu zeigen, was sie nicht gesehen hat, was sie ausgelassen hat oder was sie hat. Dann versucht sie zu vergessen.

Das Schicksal von Otto und Charlotte kam und ging mit den Nazis. Er war an dem Putsch im Juli 1934 beteiligt, bei dem die österreichischen Nazis den Bundeskanzler ermordeten, aber die Kontrolle über die österreichische Regierung nicht übernahmen. Dann floh Otto nach Deutschland, wo Charlotte sich ihm schließlich anschloss. Als Adolf Hitlers Armeen durch Europa marschierten, zogen die Wächters in Gebiete unter deutscher Kontrolle – Österreich, Polen, Ukraine – und in immer größere Häuser, die leer standen. Charlotte erkannte sie kaum und floh vor den jüdischen Familien. In Polen und der Ukraine lebten sie ein glamouröses Nazi-Leben, wobei Otto bei der Arbeit war und Charlotte Partys für die Parteielite veranstaltete.

Philippe Sands verfolgt seit vielen Jahren die Themen von „The Ratline“. (John Reynolds)

Es ist die Intimität von Charlottes Briefen und täglichen Tagebucheinträgen, die diesem Projekt seine einzigartige Form verleihen. Sands war schon einmal hier. Sein 2015er Dokumentarfilm über Horst und Niklas Frank, veröffentlicht in den USA unter dem Titel “Was unsere Väter getan habenUnd ihr BBC4-Podcast “The Ratline” aus dem Jahr 2018 untersucht diese Geschichte, aber dieses Buch hat auch nicht den Raum, sich mit der emotionalen Anziehungskraft zwischen Charlotte und Otto auseinanderzusetzen. Jede Menge Dokumente enthüllen alles, von alltäglichen Details bis hin zu Charlottes Bitterkeit gegenüber Ottos Geliebten, gefolgt von erneuter Hingabe und Verleugnung.

Von Ottos Papieren ist wenig übrig geblieben, aber diejenigen, die ihn zeigen, zeigen ihn manchmal kurz, andere sind in Not. Wie jede Beziehung, denke ich, aber hier sprechen wir über einen Nazi mitten im Zweiten Weltkrieg und dann auf der Flucht, und die Dokumente liefern einen Text, aus dem wir versuchen, den Untertext zu analysieren. Wie gut wusste Charlotte, was die Nazis den Juden in Polen und der Ukraine angetan hatten? War Otto ein wahrer Nazi-Gläubiger, ein Mörder, ein Massenmörder? Wenn Sands ein ziemlich gründliches Geschäft abschließen kann, kann er Horst schließlich davon überzeugen, die Wahrheit zu erkennen?

Am Ende des Krieges floh Otto, während seine Kollegen gejagt und verfolgt wurden. Er lebte drei Jahre in den Bergen, was er ohne Charlotte nicht hätte überleben können, die heimlich gewandert war, um ihn mit Vorräten zu treffen. Er stieg schließlich nach Rom ab, wo er hoffte, dass die Ratline (eine Vereinigung von Faschisten und ihren Verbündeten, die den Nazis halfen, Europa zu verlassen und der Gerechtigkeit zu entkommen) ihm helfen könnte. Doch 1949, bevor er wie andere Nazis vor ihm seinen Weg nach Argentinien oder Syrien fand, wurde er plötzlich krank und starb.

Das letzte Viertel des Buches ist der langsamen Aufklärung dieses 60 Jahre alten medizinischen Rätsels gewidmet, um Horsts Überzeugung zu beantworten, dass sein Vater vergiftet wurde. Für jemanden, der den Podcast angehört und sich an die Antwort erinnert hat, wurde dieser Abschnitt zuerst verschoben. Dann wurde mir klar, dass Sands eine Geschichte über Spionage und Machtveränderungen aufbaute, die so umwerfend war, dass jeder kleine Block voll mitschwingen musste. Außerdem enthält es einen Cameo-Auftritt von Sands ‘Nachbarn David, einem pensionierten Spion, der zu dieser Zeit in Italien war, besser bekannt als John le Carré. Wenn Otto inmitten der wechselnden Loyalitäten der frühen Tage des Kalten Krieges überlebt hätte, hätte er möglicherweise eine Bereicherung für die Amerikaner gefunden, genau die Menschen, vor denen er sich versteckte.

Sands neuestes Buch “East West StreetWar eine Geschichte, die im gleichen Teil der Ukraine von Otto in Auftrag gegeben wurde und die Entstehung der Konzepte “Völkermord” und “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” untersuchte. Dieselben Nazis lasen die Seiten beider Bücher; Die meisten Familienmitglieder von Sands überlebten ihre Gräueltaten nicht. Durch dieses Buch wurde Sands Horst vorgestellt.

Es ist bemerkenswert, dass der Autor nun so viele Jahre Ottos Geschichte gewidmet hat – in der Hoffnung, seinen Sohn von der Wahrheit zu überzeugen. Sorgfältig, sanft, akribisch machte er jeden Protest, jede Entschuldigung, jede Frage, die Horst stellte, um genau zu zeigen, wer Otto war und was er tat. Wenn er ihn nicht aus seinem Gefängnis des Glaubens herausholen kann, welche Hoffnung gibt es jetzt in Amerika für uns, wo wir erneut gegen die Nazis kämpfen müssen?

Kellogg ist ein ehemaliger Buchredakteur der LA Times.