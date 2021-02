Österreich wird die Sperrung aufheben, damit Geschäfte und Schulen wieder öffnen können

WIEN (Reuters) – Österreich wird nächste Woche seine Sperrung für Coronaviren aufheben, eine nächtliche Ausgangssperre wegen ganztägiger Verkehrsbeschränkungen einführen und nicht unbedingt benötigte Geschäfte und Schulen wieder öffnen lassen.

Die konservativ geführte Regierung kündigte den Schritt an, obwohl die Coronavirus-Infektionen weiterhin höher sind als gewünscht, und verwies auf die soziale Belastung durch die anhaltende dritte Sperrung des Landes, die am 26. Dezember begann.

“Epidemiologisch ist die Frage klar. Die sicherste Lösung wäre, gesperrt zu bleiben”, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit wissenschaftlichen Experten, einflussreichen Provinzgouverneuren und Oppositionsparteien.

“Aber wir wissen, dass Kinder auch wieder zur Schule gehen müssen, dass alles getan werden muss, um die Arbeitslosigkeit so gering wie möglich zu halten, und dass natürlich auch die sozialen und psychologischen Aspekte berücksichtigt werden müssen “, Sagte er und fügte hinzu, dass die Lockerung am 8. Februar beginnen werde.

Nur getestete Schüler dürfen an Kursen teilnehmen, andere können sich online anmelden, teilte die Regierung in einer Erklärung mit. Die Tests werden in Schulen durchgeführt und Klassen älterer Schüler werden in separate Gruppen unterteilt.

Kunden von Geschäften müssen FFP2-Masken tragen – ein höherer Standard als einfache Textilmasken. Solche Masken sind im öffentlichen Verkehr und in offenen Läden bereits obligatorisch. Museen, Galerien und Zoos dürfen laut Regierungserklärung ebenfalls wiedereröffnet werden.

