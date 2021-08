Breidablik-Skipper „vergöttert“ die Aberdeen-Legende Sir Alex Ferguson als dynamischer Manager, der darauf besteht, dass ein monumentaler Schock möglich ist

Breidablik-Kapitän Hoskuldur Gunnlaugsson hat in Pittodria bereits ein Ergebnis erzielt, will es aber besser machen, indem er Aberdeen aus Europa verdrängt.

Der Mittelfeldspieler war der letzte bei Granite City im Länderspiel bei der isländischen U21 – als er alles über die Legende Sir Alex Ferguson erfuhr.

Er erzielte an diesem Abend ein Unentschieden, weiß aber, dass Breidablik besser abschneiden muss, wenn er die 2:3-Heimniederlage der letzten Woche in der Europa Conference League wettmachen will.

Gunnlaugsson bestätigte: „Ich war schon einmal hier. Ich war 2016 mit der Isländerin unter 21 hier.

„Wir haben gegen Schottland gespielt und es war ein 0:0-Unentschieden. Ich habe einen kleinen emotionalen Moment.

“Also habe ich diese Bilder schon einmal gesehen, aber Sie müssen den König, Sir Alex Ferguson, vergöttern.”

Breidablik hat in der letzten Runde ein Unentschieden gegen Austria Wien erhalten. Gunnlaugsson weiß, dass sein Team von österreichischen Fans gespeist hat und möchte dasselbe in Pittodria vor einer großen Menschenmenge tun.

Er bestand darauf: „Das wird uns mehr Schwung verleihen.

„Wir müssen es einfach als eine gute Sache nehmen, weil wir in Island mit einigen Regeln mit dem Publikum gespielt haben.

„Natürlich haben wir in Island nicht so viele Leute wie in Schottland.

“Ich habe gehört, dass das Spiel in Bezug auf die Tickets vollständig ausverkauft ist, daher wird es eine positive Erfahrung und wir freuen uns darauf.”

Auch Trainer Oskar Thorvaldsson ist überzeugt, dass Breidablik hier sein wird, um sein mutiges Europa-Rennen fortzusetzen.

Er bestand darauf: “Aberdeen ist wirklich stark, aber wir wären nicht hier, wenn wir nicht dachten, dass wir das Spiel gewinnen könnten.

“Wir wissen, dass wir besser spielen können als das Hinspiel.

„Wir können sie definitiv schlagen, aber wir müssen unser Bestes geben und dürfen uns keine Fehler erlauben.

„Wir müssen besser spielen und performen als die ganze Saison und dürfen keine Fehler machen.

„Wir brauchen wirklich, wirklich eine brillante Teamleistung, um uns zu qualifizieren, aber wir müssen daran glauben.

„Wir müssen unsere Standardsituationen stärker verteidigen und wir müssen entschlossener sein, wenn wir ins letzte Drittel kommen. Wir müssen die Möglichkeiten, die wir uns bieten, optimal nutzen und dafür sorgen, dass sie zählen.

“Wir werden nicht Hunderte von Gelegenheiten haben, aber wir müssen sie ergreifen.”