Die Polizei warnt alle PayPal-Benutzer: Böswillige Betrügereien töten Ihr Geld

Sobald Sie als Verkäufer zugestimmt haben, erhalten Sie vom Betrüger eine E-Mail mit der angeblichen Überweisungsbestätigung von PayPal. Aber das ist falsch. Der Betrüger weist in der E-Mail auch darauf hin, dass der Verkäufer das Transportunternehmen beauftragen muss. Damit hätte er deutlich mehr Geld über PayPal überwiesen. Das Geld für den Transport muss dann an eine Bank in Belgien überwiesen werden.

Sobald Sie das tun, wird das Geld ausgehen. Die Konten sind die Konten der Betrüger, die schnell gelöscht werden, um die Spuren zu vertuschen. Wenn Sie Opfer dieses Betrugs geworden sind, sollten Sie sich an Ihre Bank wenden und mögliche Maßnahmen besprechen. Achten Sie auf den Postverkehr mit Interessenten Notizen der staatlichen Kriminalpolizei . Die Betrüger müssen daher angeben, dass sie im Ausland arbeiten und daher das Transportunternehmen benötigen. Außerdem sollten sich die E-Mails im Text unterscheiden, aber fast immer wie eine Google-Übersetzung gelesen werden.