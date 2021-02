Die Philippinen bieten an, Krankenschwestern in Großbritannien und Deutschland gegen den Zugang zu Impfstoffen auszutauschen

Das Philippinen sagte diese Woche, er sei bereit, weitere Krankenschwestern zur Arbeit in die USA zu schicken Vereinigtes Königreich und Deutschland wenn diese Länder extra senden Coronavirus Impfstoffdosen, die die Schwierigkeiten einiger Länder beim Zugang zu Impfstoffen hervorheben.

Großbritannien und Deutschland haben gemeinsam 23 Millionen Menschen geimpft, während die Philippinen noch nicht begonnen haben, berichtete Reuters. Das Land wird voraussichtlich diese Woche seine ersten Impfstoffdosen aus China erhalten.

Die Philippinen begrenzen die Zahl der Gesundheitspersonal, die das Land verlassen, in der Regel auf 5.000.

“Wir erwägen den Antrag auf Aufhebung der Einsatzobergrenze, vorbehaltlich einer Einigung”, sagte Alice Visperas, Direktorin des Büros für internationale Angelegenheiten im Arbeitsministerium, gegenüber Reuters.

SCHLECHTE LÄNDER WARTEN LANG AUF VACCINES trotz VERSPRECHEN

Großbritannien sagte jedoch, es brauche keine philippinischen Krankenschwestern mehr und priorisiere zuerst die Impfung der Briten, plane aber weiterhin, im Laufe dieses Jahres überschüssige Dosen des Impfstoffs zu versenden. In Großbritannien arbeiten bereits 30.000 philippinische Krankenschwestern im Land.

“Wir haben bestätigt, dass wir in Zukunft überschüssige Impfstoffe teilen werden – zum Beispiel über den internationalen COVAX-Versorgungspool”, sagte ein Sprecher des britischen Gesundheitsministeriums Weltgesundheitsorganisationdas COVAX-Programm, mit dem 2,3 Milliarden verteilt werden sollen Impfungen auf der ganzen Welt, viele in arme Länder kostenlos. Die WHO hat diese Woche ihre ersten Impfstoffe im Rahmen des COVAX-Programms in Ghana abgegeben.

Die Vereinigten Staaten planen auch, COVAX mehrere Milliarden Dollar zu geben.

Philippine Nurses United-Generalsekretär Jocelyn Andamo sagte, die philippinische Regierung habe Krankenschwestern angeboten, “Grundnahrungsmittel” zu handeln, indem sie ihnen Impfstoffe anboten.

“Wir sind angewidert darüber, wie Krankenschwestern und Angestellte im Gesundheitswesen von der Regierung als Waren oder als Exportware behandelt werden”, sagte sie gegenüber Reuters.

Großbritannien hat 400 Millionen Dosen des Impfstoffs bestellt, etwa das Sechsfache seiner Bevölkerung. Die Philippinen wollen 148 Millionen Dosen für ihre 70 Millionen Erwachsenen.

Deutschland hat das Angebot nicht kommentiert, Reuters berichtet.