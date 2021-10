Die österreichische mymAInd wählt Daresbury als britischen Stützpunkt

EIN ÖSTERREICHISCHER Psychotherapie-Pionier wählte Daresbury als seinen britischen Stützpunkt.

mymAInd, das österreichische Unternehmen HealthTec, das Algorithmen und künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung der psychischen Gesundheit zu entwickeln, hat eine Niederlassung in Großbritannien bei Sci-Tech Daresbury eröffnet.

Gegründet 2017 in Wien, dem Geburtsort der Psychoanalyse, ist mymAInd das führende Unternehmen und die Dachmarke für Produkte und Dienstleistungen im Bereich der digitalen mentalen Unterstützung.

mymAInd konzentriert sich auf den Einsatz von „Spitzentechnologien“, um Lösungen zu entwickeln, die Menschen mit psychischen Problemen unterstützen.

Das Unternehmen wird das neueste Mitglied des HealthTec-Clusters von Sci-Tech Daresbury sein.

Der Cluster wird vom Science and Technology Facilities Council (STFC) geleitet und besteht aus über 30 Organisationen, die Innovationen in Gesundheitstechnologien vorantreiben, von der medizinischen Diagnostik bis hin zu digitalen Gesundheitslösungen.

Diese Unternehmen betreiben ein größeres Netzwerk im Norden Englands mit 28 Universitäten, über 1.200 Life-Science-Unternehmen und über 50.000 Mitarbeitern, die die Gesundheitstechnologie der nächsten Generation bereitstellen.

Investmentminister Lord Grimstone sagte: „Großbritannien ist weltweit führend in der Technologie, und dies treibt Innovationen in Schlüsselsektoren wie dem Gesundheitswesen voran. Das vergangene Jahr hat den Bedarf an HealthTec-Lösungen wie denen von mymAInd gezeigt, und ihre Entscheidung, ihren britischen Standort bei Sci-Tech Daresbury zu eröffnen, zeigt die Stärke Großbritanniens im innovativen HealthTec-Bereich.

„Ich begrüße dieses österreichische Unternehmen herzlich im Raum Liverpool City und freue mich auf sein Wachstum in Großbritannien. ”

John Downes, Managing Director von Langtree und Chairman von Sci-Tech Daresbury, sagte: “Laut einer kürzlich durchgeführten psychischen Umfrage leidet jeder vierte Mensch im Vereinigten Königreich jedes Jahr an einer schlechten psychischen Verfassung, aber nur jeder achte hat Zugang zu einer psychischen” Gesundheitssystem Form der Unterstützung. .

„Wir sind zuversichtlich, dass mymAInd innerhalb unseres HealthTec-Clusters und Campus das Potenzial seines revolutionären Angebots ausschöpfen und diese Statistik verbessern kann.

“Dieser Erfolg wird sich äußerst positiv auf das Unternehmen auswirken, und wir freuen uns darauf, Mike und sein Team bei jedem Schritt zu unterstützen.”