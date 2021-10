Luo Changping in China festgenommen, nachdem er die “Schlacht am Changjin-See” kritisiert hatte

Luo Changping hat sich in China, einem Ort, an dem sich nur wenige trauen, seiner Berufung nachzugehen, einen Ruf als dreckiger Journalist aufgebaut, bis er 2014 gezwungen wurde, die Branche zu verlassen. Als Geschäftsmann gerät er erneut mit den Behörden in Konflikt, diesmal wegen eines Kritik. Angespornt von einem Blockbuster-Film über den Koreakrieg.

Die Polizei verhaftete den 40-jährigen Herrn Luo am Donnerstag, zwei Tage nachdem er einen Social-Media-Kommentar veröffentlicht hatte, in dem Chinas Rolle im Krieg in Frage gestellt wurde, das Thema des neuen Films „Die Schlacht am Changjin-See“. Der Film führte die Kinokassen in den siebentägigen Ferien an, die als Goldene Woche bekannt sind.

Der von der Regierung geförderte Film zeigt eine unerwartete amerikanische Niederlage in einer Schlacht, die in den Vereinigten Staaten als Schlacht am Chosin-Reservoir bekannt ist. Luos Verbrechen bestand darin, die rechtliche Rechtfertigung für Chinas Intervention in Frage zu stellen, da Nordkoreas Truppen nach der Invasion im Süden kurz vor der Niederlage standen.

„Ein halbes Jahrhundert später haben nur wenige Chinesen über die Gründe für einen Krieg nachgedacht“, schrieb er auf Weibo, der chinesischen Version von Twitter, bevor er sich speziell auf eine dem Untergang geweihte chinesische Militäreinheit bezog, die in dem Film zu sehen war, „die nicht an der ‚weisen Entscheidung‘ zweifelte “ des Gipfels.