Die niederländische Regierung tritt wegen Skandals um Kinderschutzbetrug zurück

Der niederländische Premierminister Mark Rutte kündigte in einer Rede am Freitag den Rücktritt des Kabinetts an und sagte, die Schuld für den Skandal liege “letztendlich beim derzeitigen Kabinett und nirgendwo anders”.

Im Rahmen des Skandals wurden rund 10.000 Familien in den Niederlanden aufgefordert, Zehntausende von Euro an Zuschüssen zurückzuzahlen, nachdem sie fälschlicherweise des Kinderschutzbetrugs beschuldigt wurden.

Rutte hielt seine Rede nach der Veröffentlichung eines Berichts des parlamentarischen Untersuchungsausschusses für Kinderbetreuungsbeihilfe, den er als “sehr hart, aber fair” bezeichnete.

“Auf allen Ebenen des politischen, administrativen und rechtlichen Systems wurden Fehler gemacht, die für Tausende von Eltern zu großer Ungerechtigkeit geführt haben”, bemerkte er.