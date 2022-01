Die neue Ära des Raumfahrtzeitalters

ichEs ist ein Vogel ! Es ist ein Flugzeug! Er ist… ein Milliardär auf dem Weg zu den Sternen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Pause sind diejenigen, die die Zeit und das Geld haben, um Raketentreibstoff zu verbrennen, wieder einmal als Weltraumtouristen und kommerzielle Astronauten in die Flucht und darüber hinaus geflogen. Da der letzte private Entdecker im Jahr 2009 von einer 12-tägigen Mission abstammte, gab es bis zum „Milliardär Weltraumrennen»Missionen wurden 2021 gestartet. Alle fünf Missionen waren seit Jahren in Arbeit und wurden von Auftragnehmern wie Elon Musk von SpaceX, Jeff Bezos von Blue Origin und Richard Branson von Virgin Galactic geplant.

Das Milliardärs-Weltraumrennen wurde von einigen als Spielplatz für die Elite kritisiert.

DIE ZUKUNFT DER RAUMREISEN NACH BRANSON, MUSK UND BEZOS

„Wir müssen uns auf diese Welt konzentrieren, anstatt aufzugeben und in den Weltraum zu gehen, um zu versuchen, über Lösungen für die Zukunft nachzudenken“, sagte Prinz William. bemerkt, während ein UN-Beamter bemerkt Milliardäre sollten nicht „im Weltraum herumwandern, während Millionen von Menschen auf der Erde hungern“.

Aber andere haben darauf hingewiesen Netto-Positive Raumfahrt sowie den Enthusiasmus und die Hoffnung, die es weckt, Fortschritte in der kommerziellen Raumfahrt auf dem Weg zur Verwirklichung zu sehen.

Hier sind die fünf Missionen, die 2021 als das Jahr für den Beginn einer neuen Ära des Weltraumzeitalters markieren könnten.

Virgin Galactic, Unity 22-Mission

Am 11. Juli wurde der Gründer von Virgin Galactic, Richard Branson, begrüßt wie der erste Milliardär, der den Weltraum erreicht. Diese Behauptung ist jedoch umstritten, da der Flug die internationale Weltraumgrenze, die als Karman-Linie bekannt ist, etwa 100 Kilometer über der Erdoberfläche nicht erreichte. Er überquerte jedoch die US-Weltraumgrenze.

Der Flug, der 36 Minuten dauerte und den Passagieren mehr als vier Minuten Schwerelosigkeit bescherte, markierte „den Beginn eines neuen Raumfahrtzeitalters“, sagte Branson.

Die private Mission mit Besatzung wich von ihrem Flugplan ab und verbrachte mehr als eine Minute im nicht autorisierten Luftraum, was das Luftfahrtbundesamt veranlasste, beschränken keine Missionen von Virgin Galactic mehr, bis er den Vorfall untersucht.

Blauer Ursprung, NS-16-Mission

Amazon-Gründer Jeff Bezos, der seinem Konkurrenten nicht nachsteht, flog neun Tage nach Branson mit seinem Weltraumforschungsunternehmen Blue Origin. Am 20. Juli bestieg Bezos sein eigenes Produkt für einen 10-minütigen Flug, der die Karman-Linie überquerte. Zur vierköpfigen Crew gehörten sein Bruder Mark Bezos, der Niederländer Oliver Daemen (18) und der Raumfahrtpionier Wally Funk 82.

„Ich möchte jedem Amazon-Mitarbeiter und jedem Amazon-Kunden danken, weil Sie für all das bezahlt haben“, sagte Bezos. bemerkt während einer Pressekonferenz nach dem Flug. „Im Ernst, jedem Amazon-Kunden und jedem Amazon-Mitarbeiter danke ich von ganzem Herzen. Das wird sehr geschätzt.“

SpaceX, Inspiration4-Mission

Elon Musks SpaceX startete am 16. September die erste zivile Weltraummission mit voller Besatzung. Sie verbrachten drei Tage in einer niedrigen Erdumlaufbahn, weiter als die Internationale Raumstation und ungefähr in der gleichen Umlaufbahn wie das Hubble-Teleskop.

Die Besatzung führte medizinische Untersuchungen zu den Auswirkungen von Raumfahrt und Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper durch. Die Reise sollte 200 Millionen US-Dollar für das St. Jude Children’s Hospital für pädiatrische Krebsforschung sammeln. Medical Officer of Health Hayley Arceneaux ist St. Jude-Forscherin und Krebsüberlebende bei Kindern.

„Die Crew von Inspiration4 freut sich darauf, unsere Mission zu nutzen, um eine bessere Zukunft für diejenigen zu schaffen, die sich auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte begeben. “ bemerkt Jared Isaacman, Missionspilot und Gründer von Shift4 Payment.

Blue Origin, NS-18-Mission

Die zweite von Bezos unterstützte Mission des Jahres verließ den Planeten am 13. Oktober. Der 10-minütige Flug räumte die Karman Line mit dem 90-jährigen William Shatner aus Star Trek Ruhm an Bord und wird der älteste Mensch, der jemals im Weltraum war.

Shatner porträtierte Captain James T. Kirk in der beliebten TV-Serie The Starship Crew Adventures.

„Ich weiß nicht, was ich in der Welt zeigen kann, aber es scheint mir, dass ich nur wie ein Junge war, der am Meer spielt und mich von Zeit zu Zeit unterhält, um einen glatteren Kieselstein oder eine schönere Muschel als das Gewöhnliche zu finden , während der große Ozean der Wahrheit vor mir ganz unbekannt war, „Shatner Anmerkung bei der Landung.

Weltraumabenteuer, ISS EP-20-Mission

Japanischer Modemogul Yusaku Maezawa verbrachte 12 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS, die am 8. Dezember von Kasachstan aus gestartet wurde. Beaufsichtigt wurde die Mission von der amerikanischen Firma Space Adventures, die Anfang der 2000er Jahre mehrere private Touristenreisen ins All organisierte.

Maezawa war begleitet von einem Kosmonauten und einem Videofilmer, um die Reise für seinen YouTube-Kanal zu dokumentieren. Sie sind sicher Einkommen zum Erdsonntag.

Der Mode-Mogul ist ein Raumfahrt-Enthusiast, der 2023 mit SpaceX ins All zurückkehren will, mit acht Künstlern seiner Wahl.

Das Weltraumrennen zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung im Jahr 2022. Es wird erwartet, dass Virgin Galactic den Flug nach Verzögerungen der FAA-Untersuchungen und mechanischen Problemen wieder aufnehmen wird. SpaceX ist Arbeit mit einer anderen Raumfahrtfirma, Axiom, auf mindestens vier Missionen im nächsten Jahr, und auch Blue Origin bemerkt es hat Flüge in Vorbereitung für 2022.

Die Regierung wird auch die Weltraumforschung durch die vielen Projekte der National Aeronautics and Space Administration fortsetzen, darunter starten der Nachfolger des Hubble-Teleskops.