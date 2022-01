Internationale Auszeichnungen für einen in Wirral gedrehten Kriegsspielfilm

Ein Kriegsdrama, das in und um Wirral spielt, hat zahlreiche Preise auf Filmfestivals auf der ganzen Welt gewonnen.

Feind des Herzens hat über 30 Auszeichnungen in Rom, Florenz, New York, New Jersey, Miami, Cannes, Toronto, Tagore und London gewonnen.

Die von Claryn Scott kreierte Produktion ist von realen Ereignissen inspiriert und dreht sich um eine anglo-italienische Familie, die während des Ausbruchs des Krieges in Liverpool lebte. Am 10. Juni 1940 brachen in Großbritannien antiitalienische Unruhen als Reaktion auf Benito Mussolinis Loyalität gegenüber Adolf Hitler aus, um Frankreich und Großbritannien anzugreifen. In Großbritannien lebende Italiener wurden über Nacht als Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen und festgenommen, interniert und an Bord der SS Arandora Star nach Kanada geschickt. Zwei Tage nach der Abfahrt aus Liverpool wurde das Schiff mit deutschen, österreichischen und italienischen Internierten von einem deutschen U-Boot torpediert. Mehr als 800 Männer verloren ihr Leben. Szenen aus dem preisgekrönten Film Enemy of the Heart Szenen für die Produktion wurden in Thursaston gedreht. Der Film erhielt zehn Auszeichnungen bei den Rome International Movie Awards, was angesichts des sensiblen Inhalts besonders ergreifend war. Hauptkind Jack O-Connor erhielt mehrere Auszeichnungen als bester Kinderdarsteller für seine Darstellung des Luca Cipriani, eines Jungen aus Liverpol, der mit Vorurteilen konfrontiert ist, als sein italienischer Vater als ausländischer Feind interniert wird. Das Casting Unter der Regie von Claryn Scott, Jay Podmore und Jason L. Ricketts umfasst die Besetzung des Films Mattia Paradiso, Julia Ross, Joseph Stanley, Lucy Wareing, Michael Dolan und Jack O'Connor. Claryn (Bild unten) sagte: „Das gesamte Team ist überwältigt von der guten Aufnahme des Films, insbesondere in Italien. „Die Internierung des italienischen Volkes in Großbritannien ist für Familien, die geliebte Menschen verloren haben, immer schmerzhaft und es bedeutet so viel, die Zustimmung der ganzen Welt und insbesondere der italienischen Öffentlichkeit zu erhalten. „Es ist mehr, als wir uns jemals vorgestellt haben." Ein Denkmal für die Arandora Star ist am Pier Head in Liverpool zu finden