Entwickler starteten Android 12 auf dem legendären Samsung Galaxy S III

In den letzten Tagen haben wir euch über verschiedene Android 12 Aktualisierung. Sie alle hatten eines gemeinsam: Jedes Update war Buchen beim Geräte wer sind derzeit unterstützt durch den jeweiligen OEM. Aber was passiert mit viel älteren, nicht unterstützten Smartphones? Sammelt es Staub? Kein Glück bei XDA.

Wenn es um Aftermarket-Entwicklung geht, überraschen uns einige Geräte immer wieder aufs Neue. Und obwohl es vielleicht nicht gerade das ehrwürdige HTC HD2 ist, führt das Samsung Galaxy S III sein Erbe mit Sicherheit fort. Samsung hat vielleicht schon lange das Ende des Upgrade-Supports für dieses Modell erklärt, aber das hat die Modding-Community nicht vergessen. Das Flaggschiff des Jahres 2012 war Doppelstart, einheimisch das Linux-basierte Sailfish-Betriebssystem ausführen, und selbst Unterstützung für den Haupt-Linux-Kernel erhalten. Die neueste Entwicklung des Gerätes ist ein inoffizielles LineageOS 19.0 Custom ROM basierend auf Android 12!

Das Samsung Galaxy S III 3G powered by Exynos 4412 (Modellnummer GT-I9300) kann jetzt Android 12 booten, mit freundlicher Genehmigung von XDA Recognized Developer html6405. Unter den Dingen, die sofort funktionieren, können Sie feststellen, dass Mobilfunk, Kamera, Wi-Fi, Bluetooth und software-/hardwarebeschleunigte Videowiedergabe problemlos funktionieren. Es fehlen jedoch viele LineageOS-spezifische Funktionen im ROM, aber das ist in Ordnung, da wir uns erst in den Anfängen befinden und diese Aspekte im Laufe der Zeit auf der Quellseite behoben werden.

Samsung Galaxy S III-Foren

Ein paar Worte zu den Bugs, denn leider sind sie vorhanden: Die Entsperrung des SIM-PIN-Codes ist vorerst unterbrochen. Vorsorglich müssen Sie zuerst Ihren SIM-PIN-Code mit einem anderen Gerät deaktivieren, sonst erhalten Sie eine gesperrte SIM-Karte. Das Formatieren einer microSD-Karte als verwendbarer Speicher führt in der aktuellen Version zu einer Boot-Schleife. Außerdem ist das NFC-Modul des Galaxy S III unter diesem ROM noch nicht funktionsfähig. Wir drücken die Daumen, dass der Entwickler diese Probleme schnell beheben wird.

Wenn Sie immer noch ein Samsung Galaxy S III verwenden oder es irgendwo in Ihrem Büro versteckt haben, gehen Sie zum Custom ROM-Thread und probieren Sie diesen erstaunlichen Job aus.

Laden Sie Inoffizielles LineageOS 19.0 basierend auf Android 12 für das Samsung Galaxy S III herunter