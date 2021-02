Die NASA warnt davor, dass ein Asteroid in Stadiongröße auf die Erde zusteuert – RT World News

Die US-Raumfahrtbehörde warnt vor einer Salve von Weltraumgesteinen in Richtung Erde, deren Größe von dürftigen 10 Metern Durchmesser bis zu positiv versteinernden 213 reicht.

Wenn die NASA ihren Perseverance-Rover, der diese Woche auf dem Mars gelandet ist, nicht genau im Auge behält, überwacht sie den Himmel auf mögliche Bedrohungen für das Leben auf der Erde – nämlich Asteroiden. Und diese Woche ist keine Ausnahme, da fünf dieser Weltraumfelsen den Planeten, auf dem wir leben, voraussichtlich erschüttern werden.





Am Sonntag schießen der 10-Meter-Asteroid 2021 DD1 und der 61-Meter-Asteroid 2021 DK1 in einer sicheren Entfernung von 1,6 Millionen Kilometern bzw. sechs Millionen Kilometern an der Erde vorbei.

Sie sind jedoch nur der Akt des Aufwärmens für das, was die NASA als das beschreibt “”die Größe eines Stadions“” der Asteroid 2020 XU6 mit einem Durchmesser von ca. 213 Metern. Um das ins rechte Licht zu rücken: Es ist doppelt so groß wie der Londoner Big Ben und zweieinhalb Mal so groß wie die Freiheitsstatue.

Die 2020 XU6 fährt mit einer Geschwindigkeit von 8,4 Stundenkilometern oder 30.240 Stundenkilometern. Da der Erdumfang 40.075 Kilometer beträgt, würde es etwas mehr als eine Stunde dauern, bis der Asteroid den gesamten Planeten umkreist.





Zum Glück wird jedoch erwartet, dass wir den Weltraumfelsen beim Start am 22. Februar um rund vier Millionen Kilometer verfehlen, damit die Menschheit vorerst kollektiv aufatmen kann.

Dem riesigen Weltraumfelsen folgen kurz darauf 2020 BV9 (23 Meter), die auf eine Entfernung von 5,6 Millionen Kilometern abfallen wird, und 2021 CC5 (40 Meter), die auf rund 6,9 Millionen Kilometer abfallen wird.

