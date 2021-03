Dominic Thiem tritt bei den Qatar Open 2021 gegen den amtierenden Australian Open-Halbfinalisten Aslan Karatsev an

Dominic Thiem, der bei den ATP Qatar Open 2021 die erste Saat war, besiegte Aslan Karatsev in drei schwierigen Sätzen gegen die Australian Open 2021. Thiem nahm sich Zeit zum Schießen, erreichte aber schnell seinen Höhepunkt. Auf der Anzeigetafel stand 6-7, 6-3, 6-2.

Karatsev wurde berühmt, nachdem er bei seinem Grand Slam-Debüt das Halbfinale der Australian Open 2021 erreicht hatte. Er bewies, dass es kein Zufall war, nach dem letzten Fell des Majors zu greifen, indem er der Nummer 4 der Welt einen harten Kampf lieferte.

Cagey setzte zuerst zwischen Dominic Thiem und Aslan Karatsev

Beide Spieler waren im ersten Satz diszipliniert. Karatsev hatte schon früh Probleme mit seinem Aufschlag, als er auf Thiems einhändige Rückhand zielte. Und was Thiem überraschte, war Karatsevs Rückschlag. Der Russe konnte mit seinen Gesichtszügen extreme Winkel finden. Der Ball warf sehr tief, knapp über den Rand der Servicebox, um Thiem zu verwirren.

Im Verlauf des ersten Satzes verbesserten beide Spieler ihren Aufschlag. Keiner von beiden hatte im ersten Satz einen Hauch von Haltepunkt. Die Rallye war anfangs kürzer und mit 3: 3 war klar, dass Thiems Plan, Karatsev im Netz zu spielen, fehlschlug. Tatsächlich drängte Karatsev Thiem weiter von der Grundlinie weg.

Mit 5: 4, als Thiem im Dienst war, produzierte Karatsev einen erstaunlichen Tweener, der Thiems Zustimmung erhielt.

Der Satz ging schließlich in einen Tiebreaker und Thiem ging zunächst mit 3: 0 in Führung. Die Führung war 5: 2, aber dank einiger Rückhandfehler von Thiem und Karatsev, die auf seinen zweiten Aufschlag abzielten, holte der Russe fünf Punkte in Folge, um den ersten Satz zu gewinnen.

Die Rückkehr von Dominic Thiem

Wie im ersten Satz kämpfte Karatsev mit seinem ersten Aufschlag. Zwei Doppelfehler und er beobachtete zwei Haltepunkte. Thiem verwandelte diese Punkte in 2: 0. Der Österreicher gab seiner rechten Seite mehr Topspin und korrigierte seine Passschüsse, um eine 4: 1-Führung im Satz zu erzielen.

Karatsevs relative Verbesserung in seinem Aufschlag und seiner Vorhand sorgte für ein kleines Comeback im Spiel. Der Russe sah seinen ersten Breakpoint des Spiels mit 4: 2 im zweiten Satz. Aber Thiem rettete die beiden Haltepunkte und führte mit 5: 2. Thiems Vorhand flog, als er den zweiten Satz schloss, um das Spiel zu ebnen.

Dominic Thiems Dominanz im dritten Satz

Karatsevs unregelmäßiger Start kostete ihn erneut, als er im Eröffnungsspiel des entscheidenden Satzes erschüttert wurde. Der Russe tat viel mehr als der Österreicher, der in Thiems Händen spielte. Bald wurde Thiems Dienst unantastbar. Mit einer großen Kombination aus Aufschlag und Vorhand übernahm er eine unangreifbare 4: 1-Führung.

Karatsev gingen die Ideen aus und schnell ging Thiem durch sein Aufschlagspiel, das zum 5: 2 führte, und beendete damit das Spiel– 6-7, 6-3, 6-2.

