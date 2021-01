Laut Nets-Trainer wird Harden am Samstagabend gegen Magic antreten

Die kanadische Presse

Rodgers und Packers besiegten die Rams 32-18, um das NFC-Titelspiel zu erreichen

GREEN BAY, Wisconsin. – Sagen Sie Aaron Rodgers nicht, dass der Mangel an Kapazitätsmassen bei einer Pandemie den Heimvorteil der Green Bay Packers im NFC-Meisterschaftsspiel einschränken wird. Er hat zu lange auf diesen Moment gewartet, um solche negativen Gedanken zu haben. Rodgers warf zwei Touchdown-Pässe und lief auch um eine Punktzahl, als die gesetzten Green Bay Packers die Los Angeles Rams 32-18 in einem Playoff-Spiel der NFC Division am Samstag besiegten. Er wird zum ersten Mal in seiner Karriere als Hall of Fame-Kaliber ein Heimkonferenz-Meisterschaftsspiel spielen. “Ich bin wirklich ein wenig emotional und denke nur daran, was wir durchgemacht haben”, sagte Rodgers, der 23 von 36 für 296 Yards beendete. “Es hat mich heute mit der Menge bewegt.” Rodgers warf einen 1-Yard-Touchdown-Pass an Davante Adams und einen 58-Yard-Tie-Breaker an Allen Lazard mit 6:52. Rodgers hatte auch einen 1-Yard-Touchdown, den ersten von einem Packers-Quarterback in einem Playoff-Spiel auf Lambeau Field seit Bart Starrs Ice Bowl-Sieg über Dallas am 31. Dezember 1967. The Packers (14-3) ) erreichten das NFC-Meisterschaftsspiel zum vierten Mal in sieben Spielzeiten, als sie ihren ersten Super Bowl-Platz seit einem Jahrzehnt anstrebten. Es wird ihr erster NFC-Titelwettbewerb in Lambeau Field seit Beginn der Saison 2007 sein, als sie in der Verlängerung gegen die New York Giants 23-20 fielen. Green Bay gewann den Super Bowl für die Saison 2010 als Nummer 6 in der NFC und verlor in den letzten drei Konferenzmeisterschaften gegen Seattle, Atlanta und San Francisco. Das Spiel am Samstag hat gezeigt, was ein Vorteil auf dem Platz bedeuten kann. Die Packers spielten vor 8.456 Fans – eine Menge, zu der zum ersten Mal in dieser Saison zahlende Zuschauer gehörten -, aber diese kleine Menge machte viel Lärm, als die Packers in den Wirren einen frühen Vorsprung aufbauten. Rodgers sagte, er habe das Gefühl, es gäbe 50.000 Fans. Aaron Jones sagte, es sehe eher nach 80.000 aus, während Lazard hinzufügte, dass “es ehrlich nach 90.000 aussah”. Diese Menge sang „M! V! P! In den letzten Minuten Rodgers zu begrüßen. “Es ist schwer zu beschreiben, wie besonders dieses Gefühl ist, aber man kann es fühlen”, sagte Rodgers. „Es ist so greifbar. Sie können die Energie im Stadion spüren. Es ist einfach anders. Es ist anders als vor Publikum zu spielen. Es ist etwas spezieller und offensichtlich süßer. Rodgers half Green Bay dabei, die viel gepriesene Rams-Verteidigung für einen Großteil des Tages zu besiegen. Die Packers haben keine Säcke zugelassen, obwohl sie ohne verletzten All-Pro gegen David Bakhtiari gespielt haben, während Green Bay Jared Goff vier Mal entlassen hat. Jones lief 99 Yards und ein Touchdown auf nur 14 Carry, einschließlich eines 60-Yard-Flurry, um die zweite Hälfte zu eröffnen. Rodgers nannte die offensiven Linemen der Packers “den Star des Spiels heute Abend”. “Auf jeden Fall nicht glücklich”, sagte Rams defensiver Zweikampf gegen Michael Brockers. „Viele Leute haben das Gefühl, dass es an ihnen liegt. “Ich habe es verpasst oder ich habe dich im Stich gelassen.” Jeder hatte dort seine Hand. Wir haben einfach nicht alle Zylinder angeklickt. Goff beendete 21 von 27 für 174 Yards und einen Touchdown weniger als drei Wochen nach einer Daumenoperation, und Cam Akers eilte für 90 Yards und einen Touchdown. Die Packers erzielten in jeder ihrer ersten fünf Serien ein Tor und führten zu Beginn des dritten Quartals mit 25: 10. Nachdem die Rams (11-7) Mitte des dritten Quartals endlich einen Punt erzwungen hatten, nutzten sie Akers ‘7-Yard-Touchdown mit einem Straight Snap. Sie reduzierten es mit einer raffinierten 2-Punkte-Umwandlung auf 25-18: Van Jefferson erwischte einen Pass von Goff und flankierte zu Akers, der in die linke Ecke der Endzone ging. Die Rams zwangen einen weiteren Kahn und bekamen den Ball in ihre 6, aber Kenny Clarks Sack blockierte den Spieler. “Ich dachte wirklich, das wäre unsere Chance, zurück zu kommen und möglicherweise zu fahren und zu punkten und das Fußballspiel zu binden, und man weiß nie, was von dort aus passiert”, sagte Rams-Trainer Sean McVay. AJ Dillon aus Green Bay fummelte an der nächsten Serie herum, aber Rodgers erholte sich bei den Packers 31 und rückte 3 Yards vor. Drei Spiele später traf Rodgers Lazard, der den Ball um die Rams 25 fing und in die Endzone rannte. “Wir haben definitiv ein bisschen Druck gespürt”, gab Lazard zu. “Ich denke, es ist fairer als wir erwartet hatten, herauszukommen und jeden Rekord zu erzielen, weil wir wissen, dass die einzigen Leute, die uns aufhalten, wir sind.” DONALD LIMITED DT Aaron Donald spielte eine Woche, nachdem ihn eine Rippenverletzung nach einem 30: 20-Playoff-Sieg in Seattle geschlagen hatte, aber die einstimmige All-Pro-Auswahl war eindeutig nicht er selbst und habe nur einen Durchgang. “Dieser Typ ist der Inbegriff eines Kriegers”, sagte McVay. “Ich liebe ihn. Der Plan war zu sehen, wie er sich fühlte.” Die Kameras zeigten Donald in Tränen an der Rams-Seitenlinie, nachdem die Packers das Spiel beendet hatten. VERLETZUNGSBERICHT Die Rams spielten ohne Kopfempfänger Cooper Kupp (Knie) und den üblichen linken Startschutz David Edwards (Knöchel). ). als er herumfummelte. UP NEXT Die Rams-Saison ist vorbei. Die Packers sind am 24. Januar Gastgeber der New Orleans Saints oder Tampa Bay Buccaneers.