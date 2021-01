Technische Trends, die wir auf der CES 2021 gesehen haben

Eine weitere CES steht in den Büchern. Virtuell zu werden bedeutete, dass es eine kleinere Show als gewöhnlich war – und da es sich bereits um eine Show handelte, deren Einfluss seit einigen Jahren rückläufig war, konnten wir es fühlen. Trotzdem: Es gab großartige Geschichten zu erzählen und Dinge zu lernen, was in der Verbrauchertechnologie vor sich ging.

Das ist das Problem bei CES: Meistens ist die beste hier vorgestellte Technologie konzeptionell, enorm teuer, weit in die Zukunft oder all das oben Genannte. Wir sind nicht interessiert, weil wir erwarten, es nächste Woche in einem Geschäft zu finden, sondern weil es Dinge informiert, die wir in den nächsten Jahren in Geschäften finden werden. Außerdem sind wir interessiert, weil gigantische Bildschirme Dope sind, besonders wenn sie sich falten.

Ich denke, dieses Jahr gibt es einige große Trends, auf die man achten muss. Es gibt diese Konzepte. Es gab aber auch einige sehr reale CPU-Neuigkeiten mit bevorstehenden Veröffentlichungsterminen. AMD, Intel und Nvidia haben alle Komponenten angekündigt, die sehr gute Laptops (insbesondere Gaming-Laptops) herstellen könnten. Und dann: Es wurde eine Reihe von Laptops angekündigt, die diese Teile verwenden werden.

Und da es CES ist, haben wir gesehen, wie die hochmodernen Fernseher mit helleren Mini-LEDs und OLEDs erneut weiterentwickelt wurden. Ich muss sagen, dass ich mich besonders bei Fernsehgeräten darüber freue, dass Technologieunternehmen durch höhere Kontraste und HDR um direkte Bildqualität konkurrieren, anstatt nur durch eine höhere Pixelanzahl, und ich weiß es nicht. Nein, 3D- oder gekrümmte Bildschirme. Es gibt auch HDMI 2.1 auf der Welt und alle Funktionen, die es erlaubt. Erwarten Sie Bewertungen, klar, aber ich denke, wenn Sie einen Fernseher mit ein paar Kilometern haben, wird es ein großartiges Jahr für das Upgrade und Sie werden von der Qualitätsverbesserung überrascht sein.

Gab es auch eine Eismaschine auf Schotenbasis, die lebenslustige Leute mochten und über die sich Nörgler wie ich beschwerten? Ja. Es gibt immer ein Gadget, das auftaucht und mehr Aufmerksamkeit erhält als erwartet. Das Problem bei der diesjährigen virtuellen CES ist, dass einfach weniger zur Auswahl stand. Wir hatten fast so viele große Ankündigungen wie gewöhnlich, aber wir hatten nicht die seltsamen Ecken des Ausstellungsraums, in denen wir in diesem sehr rauen Kongresszentrum Diamanten fanden.

Ich weiß, dass dies keine Erfahrung ist, die die überwiegende Mehrheit der Menschen gemacht hat. Für die meisten von Ihnen hat CES immer virtueller Sommer. Aber wir werden nie wissen, welche Verkaufsabschlüsse schief gehen oder die verrückten Lautsprecher nicht auffallen, weil ein paar hunderttausend Menschen dieses Jahr von Vegas ferngeblieben sind.

Vor fünf Jahren hatte ich das Glück, mit Walt Mossberg im CES-Wohnzimmer herumlaufen zu können und mit den damals neuen Sachen herumzuspielen. Nachdem Sie sich den CES 2021-Überblick oben in diesem Artikel angesehen haben, empfehlen wir Ihnen, einen Blick darauf zu werfen, wie die CES 2016 unten aussah. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr persönlich zur Show zurückkehren kann.